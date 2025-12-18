China entwickelt eigene EUV-Maschine im Geheimen

Insider sprechen von Chinas „Manhattan-Projekt“, das Teil der von Staats- und Parteichef Xi Jinping vorangetriebenen Strategie zur technologischen Selbstversorgung ist. Der Prototyp, der Anfang 2025 fertiggestellt wurde und derzeit getestet wird, füllt fast eine gesamte Fabrikhalle. Er wurde von ehemaligen Ingenieuren des Halbleiterkonzerns ASML gebaut, die die EUV-Maschinen des niederländischen Unternehmens nachkonstruiert haben, wie zwei mit dem Projekt vertraute Personen sagten. Die Anlage sei funktionsfähig und erzeuge bereits das für die Lithographie-Technik nötige extrem ultraviolette Licht, habe bisher aber noch keine funktionsfähigen Chips produziert.