Kremser Nachbarschaft tobt: „Fühlen uns verar****“

Wächst das Städtchen in die Höhe?

Ein Nachbar, der sein Haus wie viele auf Airbnb vermietet, baue nun den Dachstuhl aus, um dort weiteren Wohnraum zu vermieten. Die Geschoßanzahl ändert sich von 1,9 auf 2,9. „Das Airbnb selbst nehmen wir eh so hin, wie es ist“, wirft das Ehepaar ein. Obwohl gerade Auslandstouristen den Müll in fremde Tonnen schmeißen würden und bei offenen Fenstern bis in die Nacht zu hören seien. „Uns und andere Nachbarn stört dieser Widerspruch: zuerst wird alles denkmalgeschützt, und dann baut jemand noch mehr Airbnbs“.