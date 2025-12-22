Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger um Airbnb

Kremser Nachbarschaft tobt: „Fühlen uns verar****“

Niederösterreich
22.12.2025 09:15
In der Stadt Krems (Symbolbild) tobt in einer Nachbarschaft ein Streit um den Ausbau eines ...
In der Stadt Krems (Symbolbild) tobt in einer Nachbarschaft ein Streit um den Ausbau eines Dachgeschoßes.(Bild: P. Huber)

In der Wachau feierte man in diesem Jahr das 25-Jahre-Jubiläum als UNESCO-Kulturerbe. Die Nächtigungszahlen sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Doch die privaten Unterkünfte sind oft denkmalgeschützte, historische Gebäude ...

0 Kommentare

„Eigentlich fühlen wir uns verarscht“, klagt ein Ehepaar in Krems-Stein, das aber lieber anonym bleiben will. Seit 20 Jahren wohnen sie in der historischen, beschaulichen Uferstadt, wo sie die „Krone“ auch besuchte. „Vor drei Jahren sind hier alle Häuser unter Denkmalschutz gestellt worden“, erzählen sie. 

Für Haus- und Wohnungseigentümer bedeutet das: Was am Gebäude noch an die Historie erinnert, darf im Falle eines Umbaus nicht verändert werden. Meistens betrifft das die Hausfassade, historische Türen oder Fenster. Doch ein Großteil der Nachbarschaft habe das Gefühl, dass der Denkmalschutz für ein Airbnb umgangen werde. 

Rekord-Tourismuszahlen
„Wir schauen immer zu, dass das Haus dementsprechend erhalten bleibt“, sagt das Ehepaar über den Denkmalschutz.  Durch Stein, das erst seit 1938 zu Krems gehört, zischen Jahr für Jahr tausende Wachau-Touristen durch. Nur hundert Meter entfernt ist schon die Schiffanlegestelle. 2024 erreichte der Raum Krems trotz Hochwasser fast 250.000 Nächtigungen. „Wir leben in einer Stadt, in der andere Urlaub machen“, freute sich Bürgermeister Peter Molnar in einer Aussendung.

Wächst das Städtchen in die Höhe?
Ein Nachbar, der sein Haus wie viele auf Airbnb vermietet, baue nun den Dachstuhl aus, um dort weiteren Wohnraum zu vermieten. Die Geschoßanzahl ändert sich von 1,9 auf 2,9. „Das Airbnb selbst nehmen wir eh so hin, wie es ist“, wirft das Ehepaar ein. Obwohl gerade Auslandstouristen den Müll in fremde Tonnen schmeißen würden und bei offenen Fenstern bis in die Nacht zu hören seien. „Uns und andere Nachbarn stört dieser Widerspruch: zuerst wird alles denkmalgeschützt, und dann baut jemand noch mehr Airbnbs“.

Denkmalamt prüfte den geplanten Umbau 
Schon vor einiger Zeit sei die Info über den Umbau im Gemeindeamt Krems auf dem Schwarzen Brett gehangen. Die Nachbarschaft sammelte sogar eine Unterschriftenliste dagegen. Aus dem Bürgermeisterbüro wird auf das Denkmalamt verwiesen. Allgemein hält man dort fest: „Wenn eine Veränderung an einem denkmalgeschützten Gebäude wie eine Fassadensanierung vorgenommen werden soll, ist diese denkmalgerecht zu planen.“ 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf