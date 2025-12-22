Heftige Mobbing-Vorwürfe: „Du bist so eine F***e!“

Klage auf Anstellung

Nun klagt er die Stadt Linz mithilfe seines Anwalts Wolfgang Scheutz. Dieser sagt: „Es geht um die Feststellung des aufrechten Dienstverhältnisses. Unserer Meinung nach hätte die Befristung nicht um ein weiteres Jahr verlängert werden dürfen. So etwas ist ein klassischer Kettendienstvertrag. Es wurde auch nie eine Kündigung ausgesprochen. Weiters fordern wir Schadenersatz wegen Mobbing. Mein Mandant hatte Therapiekosten und außerdem einen Verdienstentgang.“ Insgesamt soll es um etwa 20.000 Euro gehen.