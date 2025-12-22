Üble Vorwürfe bei WM: Littler verteidigt Suljovic

Wütendes Posting von Cullen

Dass Suljovic vor seinen Würfen immer wieder lange gewartet und nach gewonnenen Legs teils überschwänglich gefeiert hatte, stieß Cullen sauer auf. „Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert, es ist BETRUG“, schrieb der 36-Jährige nach dem Spiel via „X“. Nachsatz: „Das ist kein Darts!“