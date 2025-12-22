Üble Vorwürfe bei WM: Littler verteidigt Suljovic

Nachdem der Engländer Joe Cullen nach seiner Niederlage gegen Mensur Suljovic schwere Vorwürfe gegen den Österreicher erhoben hatte, meldete sich nun auch Luke Littler, die Nummer eins der Darts-Welt, zu Wort. „Es ist kein Betrug“, verteidigte der Superstar die Spielweise des 53-jährigen Wieners.
Der Erfolgslauf von Mensur Suljovic bei der Darts-WM geht weiter! Am Sonntag besiegte Österreichs Aushängeschild den als Nummer 32 gesetzten Engländer Joe Cullen nach Satzrückstand mit 3:1. Am 27. Dezember wartet nun in Runde drei das Hammer-Duell mit Titelverteidiger Luke Littler.
Wütendes Posting von Cullen
Dass Suljovic vor seinen Würfen immer wieder lange gewartet und nach gewonnenen Legs teils überschwänglich gefeiert hatte, stieß Cullen sauer auf. „Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert, es ist BETRUG“, schrieb der 36-Jährige nach dem Spiel via „X“. Nachsatz: „Das ist kein Darts!“
Littler: „So spielt er nun einmal“
Es war jedenfalls ein Spiel, das für Gesprächsstoff sorgte. Littler konnte die Aufregung rund um Suljovic jedenfalls nicht nachvollziehen. „Das ist kein Betrug, so spielt er nun einmal“, sagte der Superstar über seinen nächsten Gegner.
Privatchat enthüllt
Vor der Darts-WM hatten sich Littler und Suljovic übrigens bereits ausgetauscht. „Er hat mir vor dem Turnier eine Nachricht auf Instagram geschickt: ‘Viel Glück, wir sehen uns in Runde drei.‘“, verriet Littler. „Ich habe ihm einfach viel Glück zurückgewünscht. Und jetzt ist es so weit!“
