Signa-Markenrechte und Domains werden versteigert

Zu erstehen gibt es unter anderem die Marken „SIGNA“ (Rufpreis: 5.000 Euro), „SIGNA Holding“ (Rufpreis: 1.200 Euro) oder „SIGNA Development“ (Rufpreis: 200 Euro) sowie die zugehörigen Internet-Domains. Außerdem kann auch für die Markenrechte und Domains von Immobilienprojekten wie „An der Hauptwache“ in Frankfurt, „The Heritage“ in Düsseldorf, „Zwei hoch Fünf“ in Stuttgart oder „Villa Eden“ am Gardasee bei der Auktion geboten werden.