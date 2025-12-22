Signa-Markenrechte und Domains werden versteigert

Zum Ersten, zum Zweiten, und zum Dritten: Für 179 Marken-Positionen und Domains aus dem ehemaligen Signa-Universum kann geboten werden. Darunter befinden sich bekannte Namen wie „Signa“, „Elbtower“ und „Karstadt“. Die Zuschläge werden bis zum 16. Jänner erteilt.
Nach der Büro-Ausstattung, Villen-Inventar und Jagdgewehr kommen nun die Markenrechte rund um die Signa-Holding unter den Hammer.
Zu erstehen gibt es unter anderem die Marken „SIGNA“ (Rufpreis: 5.000 Euro), „SIGNA Holding“ (Rufpreis: 1.200 Euro) oder „SIGNA Development“ (Rufpreis: 200 Euro) sowie die zugehörigen Internet-Domains. Außerdem kann auch für die Markenrechte und Domains von Immobilienprojekten wie „An der Hauptwache“ in Frankfurt, „The Heritage“ in Düsseldorf, „Zwei hoch Fünf“ in Stuttgart oder „Villa Eden“ am Gardasee bei der Auktion geboten werden.
Im Auftrag des Insolvenzverwalters sind insgesamt 179 Positionen Teil der Auktion, darunter auch Domain-Konvolute rund um Karstadt (Rufpreis: 1.200 Euro), Elbtower (Rufpreis: 1.200 Euro) oder Villa Ansaldi (Rufpreis: 600 Euro). Ebenfalls zu ersteigern sind Domains wie ohnebenko.com (Rufpreis: 500 Euro) oder nichtmitbenko.de (Rufpreis: 50 Euro).
Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus Aurena, bei der sowohl Firmen als auch Privatpersonen mitbieten können.
