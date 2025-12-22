Victoria Hudson zum Jahresende Nummer 1 der Welt!

Seiner Zeit 100 Jahre voraus

Herma Bauma, Olympiasiegerin von 1948, oder die Weltrekordlerinnen Liese Prokop und Ilona Gusenbauer sind vielen Sportfans auch heute noch ein Begriff. Aber den Steirer Otto Egger, den Mann der ersten Stunde, kennen selbst Experten kaum. Dabei war gerade er eine Weitsprung-Sensation, führte 1914 mit 7,18 m die Weltbestenliste an und steigerte seinen Rekord 1921 noch auf 7,26 m. Damit eilte Egger seiner Zeit über 100 (!) Jahre voraus. Er sprang damals schon sechs Zentimeter weiter als heuer der beste Steirer (Felix Pirchner 7,20 m).