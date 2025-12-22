Vier Verletzte bei „Frontalem“ auf Landesstraße

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr kam es auf der Sulmtalstraße (B 74) aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert, das andere Auto kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand.