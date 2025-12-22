Vier Verletzte bei „Frontalem“ auf Landesstraße

Schwerer Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in der Südsteiermark: Bei Pistorf kollidierten zwei Pkw frontal. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden, insgesamt wurden vier Menschen verletzt.
Am Sonntag gegen 17.40 Uhr kam es auf der Sulmtalstraße (B 74) aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert, das andere Auto kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand.
Wie ein First Responder mitteilte, wurde eine Person im Auto eingeklemmt, weshalb zwei weiteren Feuerwehren nachalarmiert wurden. Insgesamt wurden alle vier am Unfall beteiligten Personen verletzt und in die Grazer Uniklinik sowie ins LKH Wagna gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.