In der Südsteiermark

Vier Verletzte bei „Frontalem“ auf Landesstraße

Steiermark
22.12.2025 08:26
Der rote Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert.
Der rote Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pistorf)

Schwerer Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in der Südsteiermark: Bei Pistorf kollidierten zwei Pkw frontal. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden, insgesamt wurden vier Menschen verletzt.

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr kam es auf der Sulmtalstraße (B 74) aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert, das andere Auto kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand.

Der schwarze BMW kam auf einem Nachbargrundstück zum Stillstand.
Der schwarze BMW kam auf einem Nachbargrundstück zum Stillstand.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pistorf)

Wie ein First Responder mitteilte, wurde eine Person im Auto eingeklemmt, weshalb zwei weiteren Feuerwehren nachalarmiert wurden. Insgesamt wurden alle vier am Unfall beteiligten Personen verletzt und in die Grazer Uniklinik sowie ins LKH Wagna gebracht.

Steiermark

