Dutzende Straftaten

Kinderbande gefasst: Jüngstes Mitglied ist erst 11

Niederösterreich
22.12.2025 08:56
Die Bande schlug mehrfach in Niederösterreich zu – es dürften noch weitere Delikte auf ihr Konto ...
Die Bande schlug mehrfach in Niederösterreich zu – es dürften noch weitere Delikte auf ihr Konto gehen.(Bild: Krone KREATIV/LPD NÖ)

Die Liste an Vergehen ist erschreckend lang, die mutmaßlichen Täter aber großteils noch gar nicht strafmündig. In Niederösterreich konnte nun einer Bande das Handwerk gelegt werden, die für zahlreiche Autoeinbrüche und -diebstähle sowie weitere Delikte verantwortlich sein dürften.

0 Kommentare

Bereits seit Wochen hatten Diebstähle und Einbrüche in Niederösterreich die Ermittler beschäftigt. Unbekannte Täter hatten in gleich mehreren Bezirken ihr Unwesen getrieben. Damit war jedoch am 15. Dezember Schluss – bei einem weiteren versuchten Einbruch in einen Pkw in Sollenau gab es Zeugen, die die Polizei alarmierten.

Die mutmaßlichen Täter? Lediglich einer von ihnen ist 14 Jahre alt und damit strafmündig, seine fünf Komplizen sind allesamt jünger und zwischen elf und 13 Jahre alt. „Die Angehaltenen sind in Wien zum Teil in Krisenzentren wohnhafte Staatsbürger aus Rumänien, Polen, Niederlande, Österreich und Belarus“, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag mit. 

Lange Liste an Straftaten
Die Liste an Delikten der Bande ist lang, wie die Ermittlungen und auch das Geständnis des 14-Jährigen ergaben. So hatten die Kinder in Traiskirchen, Leobersdorf und Wilfleinsdorf zumindest sechs Autos gestohlen, in mehr als zehn Fahrzeuge brachen sie zudem ein und stahlen teils Wertgegenstände aus den Innenräumen. Zudem gehen neben weiteren Delikten auch noch zehn Sachbeschädigungen an Autos auf deren Konto.

Autoeinbrüche: Präventionstipps 

  • Auto abschließen: Auch wenn Sie nur kurz weggehen, immer das Auto abschließen und die Fenster schließen.
  • Wegfahrsperre aktivieren: Wenn Ihr Auto über eine Wegfahrsperre verfügt, sicherstellen, dass diese immer aktiviert ist.
  • Wertgegenstände wie Taschen, Laptops, Handys, GPS-Geräte oder sogar Einkaufstaschen immer im Kofferraum verstauen. Doch wenn möglich, diese erst gar nicht mitnehmen, sondern zu Hause lassen.
  • Parken Sie Ihr Auto an gut beleuchteten und belebten Orten, insbesondere nachts. Ein belebter Parkplatz mit viel Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr kann potenzielle Diebe abschrecken.
  • Ein Autoalarm oder eine GPS-Ortung können helfen, im Falle eines Diebstahls das Auto schneller zu finden oder den Dieb abzuschrecken.
  • Einige Autos bieten zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Lenkrad- oder Pedalsperren. Auch die Installation eines solchen Systems kann ein Abschreckungsmittel sein.

  • Ein Aufkleber, der darauf hinweist, dass dein Auto mit einer Alarmanlage oder GPS-Tracking ausgestattet ist, kann ebenfalls potenzielle Diebe abschrecken.

Enormer Schaden
Der Schaden „beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro“, so Baumschlager weiter. Der 14-Jährige befinde sich bereits in Wien in Haft. Die fünf Unmündigen wurden den Erziehungsberechtigten bzw. den zuständigen Krisenzentren übergeben.

Die Ermittlungen sind aber noch längst nicht abgeschlossen – seitens der Polizei geht man noch von weiteren Straftaten aus.

