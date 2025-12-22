Kinderbande gefasst: Jüngstes Mitglied ist erst 11

Die Liste an Vergehen ist erschreckend lang, die mutmaßlichen Täter aber großteils noch gar nicht strafmündig. In Niederösterreich konnte nun einer Bande das Handwerk gelegt werden, die für zahlreiche Autoeinbrüche und -diebstähle sowie weitere Delikte verantwortlich sein dürften.
Bereits seit Wochen hatten Diebstähle und Einbrüche in Niederösterreich die Ermittler beschäftigt. Unbekannte Täter hatten in gleich mehreren Bezirken ihr Unwesen getrieben. Damit war jedoch am 15. Dezember Schluss – bei einem weiteren versuchten Einbruch in einen Pkw in Sollenau gab es Zeugen, die die Polizei alarmierten.
Die mutmaßlichen Täter? Lediglich einer von ihnen ist 14 Jahre alt und damit strafmündig, seine fünf Komplizen sind allesamt jünger und zwischen elf und 13 Jahre alt. „Die Angehaltenen sind in Wien zum Teil in Krisenzentren wohnhafte Staatsbürger aus Rumänien, Polen, Niederlande, Österreich und Belarus“, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag mit.
Lange Liste an Straftaten
Die Liste an Delikten der Bande ist lang, wie die Ermittlungen und auch das Geständnis des 14-Jährigen ergaben. So hatten die Kinder in Traiskirchen, Leobersdorf und Wilfleinsdorf zumindest sechs Autos gestohlen, in mehr als zehn Fahrzeuge brachen sie zudem ein und stahlen teils Wertgegenstände aus den Innenräumen. Zudem gehen neben weiteren Delikten auch noch zehn Sachbeschädigungen an Autos auf deren Konto.
Enormer Schaden
Der Schaden „beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro“, so Baumschlager weiter. Der 14-Jährige befinde sich bereits in Wien in Haft. Die fünf Unmündigen wurden den Erziehungsberechtigten bzw. den zuständigen Krisenzentren übergeben.
Die Ermittlungen sind aber noch längst nicht abgeschlossen – seitens der Polizei geht man noch von weiteren Straftaten aus.
