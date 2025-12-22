Kinderbande gefasst: Jüngstes Mitglied ist erst 11

Lange Liste an Straftaten

Die Liste an Delikten der Bande ist lang, wie die Ermittlungen und auch das Geständnis des 14-Jährigen ergaben. So hatten die Kinder in Traiskirchen, Leobersdorf und Wilfleinsdorf zumindest sechs Autos gestohlen, in mehr als zehn Fahrzeuge brachen sie zudem ein und stahlen teils Wertgegenstände aus den Innenräumen. Zudem gehen neben weiteren Delikten auch noch zehn Sachbeschädigungen an Autos auf deren Konto.