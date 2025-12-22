Autobombe gezündet
Wieder in Moskau! Russen-General in Luft gesprengt
In Moskau ist offenbar erneut ein russischer General getötet worden. Bei dem Toten handle es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, der durch eine Autobombe ums Leben gekommen sein soll ...
Sein Ableben wurde durch das staatliche Ermittlungskomitee bekannt gegeben. Sarwarow habe die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet. Der 1969 geborene General hatte während seiner militärischen Laufbahn mehrere Kommandoposten inne.
In den Jahren 2015 bis 2016 war er an der Planung und Durchführung von Militäroperationen in Syrien beteiligt. Im Jahr 2016 wurde er zum Leiter der Direktion für operative Ausbildung des Generalstabs ernannt.
Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hieß es. Es werde in allen Richtungen ermittelt. Der Sprengsatz soll detoniert sein, als Sarwarow die Bremse seines Autos betätigte, heißt es in russischen Telegram-Kanälen. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Bombe ging in Wohnviertel hoch
Ort der Explosion war ein Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt. „Nach den Ermittlungen wurde am Morgen des 22. Dezembers in der Jasenewaja-Straße in Moskau ein unter einem Auto platzierter Sprengsatz gezündet“, teilte die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko, der Nachrichtenagentur TASS mit.
Generalleutnant Sarwarow sei an den Verletzungen infolge der Explosion gestorben. Ermittlungen wegen Mordes und illegalen Handels mit Sprengstoffen seien eingeleitet worden.
Vor einem Jahr war der russische General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag in Moskau getötet worden. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU dazu. Er machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies diese Vorwürfe zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.