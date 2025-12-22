Wieder in Moskau! Russen-General in Luft gesprengt

Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hieß es. Es werde in allen Richtungen ermittelt. Der Sprengsatz soll detoniert sein, als Sarwarow die Bremse seines Autos betätigte, heißt es in russischen Telegram-Kanälen. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.