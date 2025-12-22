Prinzessin Kates Botschaften zum Fest der Liebe

„Liebe ist das Licht in dunklen Zeiten“

Kate gilt längst als die „Königin der Empathie“. Schon 2024 schenkte sie Hoffnung mit den Worten: „Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann.“

2023 ergänzte sie diesen Gedanken mit einem Appell zur Heilung: Die Festtage seien eine Gelegenheit zur inneren Einkehr und dazu, das Leben mit „offenem Herzen, Liebe, Freundlichkeit und Vergebung“ zu leben. Ein subtiler Hinweis darauf, dass auch Royals menschliche Herausforderungen kennen.