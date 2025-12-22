Prinzessin Kates Botschaften zum Fest der Liebe

Seit 2021 nutzt die Prinzessin von Wales ihre Weihnachtsbotschaften rund um den Gottesdienst „Together at Christmas“ in der Westminster Abbey, um über Zusammenhalt, Mitgefühl und Hoffnung zu sprechen. Ihre Worte sind persönlich, klar – und treffen den Nerv der Zeit. Im britischen Fernsehen wird das Event immer am Heiligen Abend gezeigt.
Gerade in Jahren voller Krisen und Unsicherheit setzt Kate auf einfache Botschaften: Zuhören, Nähe und Menschlichkeit. Weihnachten sei nicht nur ein Fest der Traditionen, sondern ein Moment, um füreinander da zu sein.
„Leben miteinander verwoben“
In ihrer jüngsten Weihnachtsbotschaft 2025 betonte Kate die Bedeutung von Zugehörigkeit und Verbindung. Kleine Gesten könnten oft mehr bewirken als große Worte. „Weihnachten erinnere daran, wie sehr ‚unsere Leben miteinander verwoben sind.“
Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, „die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist.“
„Liebe ist das Licht in dunklen Zeiten“
Kate gilt längst als die „Königin der Empathie“. Schon 2024 schenkte sie Hoffnung mit den Worten: „Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann.“
2023 ergänzte sie diesen Gedanken mit einem Appell zur Heilung: Die Festtage seien eine Gelegenheit zur inneren Einkehr und dazu, das Leben mit „offenem Herzen, Liebe, Freundlichkeit und Vergebung“ zu leben. Ein subtiler Hinweis darauf, dass auch Royals menschliche Herausforderungen kennen.
„Empathie und Unterstützung“
Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 widmete sie den Gottesdienst 2022 den Werten der Monarchin und hob „Empathie, Dienst und Unterstützung für andere“ hervor.
Zum Beginn der Tradition im Jahr 2021 – direkt nach der Isolation der Pandemie – fasste sie die Sehnsucht vieler Menschen in einem Satz zusammen: „Wir wurden daran erinnert, wie mächtig die menschliche Verbindung für uns alle ist.“
Prinzessin Kates Weihnachtsbotschaften kommen ohne Pathos aus – und genau das macht sie so wirksam. Sie stehen für Nähe, Verantwortung und Menschlichkeit. Für viele Briten sind sie längst ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit – und ein ruhiger Gegenpol zum royalen Trubel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.