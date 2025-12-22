Vorteilswelt
Das Herz der Royals

Prinzessin Kates Botschaften zum Fest der Liebe

Royals
22.12.2025 09:00
Nähe statt Distanz: Kate im Gespräch mit Besuchern ihres Weihnachtskonzerts.
Nähe statt Distanz: Kate im Gespräch mit Besuchern ihres Weihnachtskonzerts.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Seit 2021 nutzt die Prinzessin von Wales ihre Weihnachtsbotschaften rund um den Gottesdienst „Together at Christmas“ in der Westminster Abbey, um über Zusammenhalt, Mitgefühl und Hoffnung zu sprechen. Ihre Worte sind persönlich, klar – und treffen den Nerv der Zeit. Im britischen Fernsehen wird das Event immer am Heiligen Abend gezeigt. 

Gerade in Jahren voller Krisen und Unsicherheit setzt Kate auf einfache Botschaften: Zuhören, Nähe und Menschlichkeit. Weihnachten sei nicht nur ein Fest der Traditionen, sondern ein Moment, um füreinander da zu sein.

„Leben miteinander verwoben“
In ihrer jüngsten Weihnachtsbotschaft 2025 betonte Kate die Bedeutung von Zugehörigkeit und Verbindung. Kleine Gesten könnten oft mehr bewirken als große Worte. „Weihnachten erinnere daran, wie sehr ‚unsere Leben miteinander verwoben sind.“

Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, „die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist.“

Wenn Prinzessin Kate zu Weihnachten spricht, hört Großbritannien genau hin.
Wenn Prinzessin Kate zu Weihnachten spricht, hört Großbritannien genau hin.(Bild: AFP/HANNAH MCKAY)

„Liebe ist das Licht in dunklen Zeiten“
Kate gilt längst als die „Königin der Empathie“. Schon 2024 schenkte sie Hoffnung mit den Worten: „Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann.“

2023 ergänzte sie diesen Gedanken mit einem Appell zur Heilung: Die Festtage seien eine Gelegenheit zur inneren Einkehr und dazu, das Leben mit „offenem Herzen, Liebe, Freundlichkeit und Vergebung“ zu leben. Ein subtiler Hinweis darauf, dass auch Royals menschliche Herausforderungen kennen.

Die britische Prinzessin Kate hat einen Erinnerungsort für Krebskranke besucht.
„Empathie und Unterstützung“
Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 widmete sie den Gottesdienst 2022 den Werten der Monarchin und hob „Empathie, Dienst und Unterstützung für andere“ hervor.

Zum Beginn der Tradition im Jahr 2021 – direkt nach der Isolation der Pandemie – fasste sie die Sehnsucht vieler Menschen in einem Satz zusammen: „Wir wurden daran erinnert, wie mächtig die menschliche Verbindung für uns alle ist.“

Die Prinzessin schafft es, den Geist der Weihnacht auch ihren Kindern beizubringen.
Die Prinzessin schafft es, den Geist der Weihnacht auch ihren Kindern beizubringen.(Bild: AP/Aaron Chown)

Prinzessin Kates Weihnachtsbotschaften kommen ohne Pathos aus – und genau das macht sie so wirksam. Sie stehen für Nähe, Verantwortung und Menschlichkeit. Für viele Briten sind sie längst ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit – und ein ruhiger Gegenpol zum royalen Trubel.

Pamela Fidler-Stolz
