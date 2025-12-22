Arnies Sohn Joseph sorgt in Aspen für Cowboy‑Glam

Der 28‑Jährige posierte lässig vor dem Kult‑Store Kemo Sabe, wo er im vollen Cowboy‑Modus unterwegs war: Lederjacke, grüner Pullover, schwarze Jeans, Cowboyboots und ein klassischer Cowboyhut. Auf einer Bank vor dem weihnachtlich dekorierten Shop machte er es sich bequem – neben ihm eine aufblasbare Weihnachtsfigur und mehrere Christbäume. Christmas‑Feeling pur, aber mit einem Hauch „Rocky Mountain Ranch Style“.