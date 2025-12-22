Vorteilswelt
Western‑Vibes

Arnies Sohn Joseph sorgt in Aspen für Cowboy‑Glam

Society International
22.12.2025 08:00
Joseph Baena zeigt in Aspen lässigen Cowboy‑Style – Christmas‑Shopping mit Western‑Vibes.
Joseph Baena zeigt in Aspen lässigen Cowboy‑Style – Christmas‑Shopping mit Western‑Vibes.

Winterzauber, Western‑Vibes und ein Hauch Hollywood: Joseph Baena, der Sohn von Action‑Ikone Arnold Schwarzenegger, wurde beim entspannten Christmas‑Shopping in Aspen gesichtet – und sorgte mit seinem Look sofort für Gesprächsstoff.

Der 28‑Jährige posierte lässig vor dem Kult‑Store Kemo Sabe, wo er im vollen Cowboy‑Modus unterwegs war: Lederjacke, grüner Pullover, schwarze Jeans, Cowboyboots und ein klassischer Cowboyhut. Auf einer Bank vor dem weihnachtlich dekorierten Shop machte er es sich bequem – neben ihm eine aufblasbare Weihnachtsfigur und mehrere Christbäume. Christmas‑Feeling pur, aber mit einem Hauch „Rocky Mountain Ranch Style“.

Auf Instagram begeistert er Hunderttausende mit seinen Bodybuilding‑Workouts – in Aspen sorgt er ...
Auf Instagram begeistert er Hunderttausende mit seinen Bodybuilding‑Workouts – in Aspen sorgt er mit seinem Style für Aufsehen.

Wer ist Josef Baena?
Joseph Baena ist längst mehr als „nur“ der Sohn von Arnold Schwarzenegger. Der in Los Angeles aufgewachsene Fitnessfan und Schauspieler arbeitet zielstrebig an seiner eigenen Karriere! Baena hat bereits in mehreren Independent‑Filmen mitgewirkt und baut sich Schritt für Schritt eine Filmografie auf.

Auf Instagram begeistert er Hunderttausende mit seinen Bodybuilding‑Workouts – ganz im Stil seines berühmten Vaters. Baena nimmt regelmäßig an Triathlons teil und zeigt, dass Disziplin bei ihm in der Familie liegt. Nebenbei arbeitet er auch als Real‑Estate‑Agent in Los Angeles.

Lesen Sie auch:
Zu Gast in Thal
Arnie-Sohn Joseph Baena kam wieder
03.11.2023
TV-Überraschung:
Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena spielt Robin Hood
23.10.2023

Western‑Look als Statement
Dass Baena in Aspen im Cowboy‑Outfit auftaucht, überrascht nicht: Der Promi‑Hotspot ist bekannt für luxuriöse Wintermode, Western‑Boutiquen und prominente Besucher. Sein Look wirkt wie eine Mischung aus Hollywood‑Coolness und Colorado‑Cowboy – perfekt für die Paparazzi, die ihn prompt ablichteten.

Hollywood‑Coolness und Colorado‑Cowboy – Baena vereint es!
Hollywood‑Coolness und Colorado‑Cowboy – Baena vereint es!

Mit seinem entspannten Auftreten und dem selbstbewussten Style zeigt Baena einmal mehr, dass er seinen eigenen Weg geht – fernab des Schwarzenegger‑Schatten, aber mit derselben Portion Charisma.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
