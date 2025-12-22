Arnies Sohn Joseph sorgt in Aspen für Cowboy‑Glam

Winterzauber, Western‑Vibes und ein Hauch Hollywood: Joseph Baena, der Sohn von Action‑Ikone Arnold Schwarzenegger, wurde beim entspannten Christmas‑Shopping in Aspen gesichtet – und sorgte mit seinem Look sofort für Gesprächsstoff.
Der 28‑Jährige posierte lässig vor dem Kult‑Store Kemo Sabe, wo er im vollen Cowboy‑Modus unterwegs war: Lederjacke, grüner Pullover, schwarze Jeans, Cowboyboots und ein klassischer Cowboyhut. Auf einer Bank vor dem weihnachtlich dekorierten Shop machte er es sich bequem – neben ihm eine aufblasbare Weihnachtsfigur und mehrere Christbäume. Christmas‑Feeling pur, aber mit einem Hauch „Rocky Mountain Ranch Style“.
Wer ist Josef Baena?
Joseph Baena ist längst mehr als „nur“ der Sohn von Arnold Schwarzenegger. Der in Los Angeles aufgewachsene Fitnessfan und Schauspieler arbeitet zielstrebig an seiner eigenen Karriere! Baena hat bereits in mehreren Independent‑Filmen mitgewirkt und baut sich Schritt für Schritt eine Filmografie auf.
Auf Instagram begeistert er Hunderttausende mit seinen Bodybuilding‑Workouts – ganz im Stil seines berühmten Vaters. Baena nimmt regelmäßig an Triathlons teil und zeigt, dass Disziplin bei ihm in der Familie liegt. Nebenbei arbeitet er auch als Real‑Estate‑Agent in Los Angeles.
Western‑Look als Statement
Dass Baena in Aspen im Cowboy‑Outfit auftaucht, überrascht nicht: Der Promi‑Hotspot ist bekannt für luxuriöse Wintermode, Western‑Boutiquen und prominente Besucher. Sein Look wirkt wie eine Mischung aus Hollywood‑Coolness und Colorado‑Cowboy – perfekt für die Paparazzi, die ihn prompt ablichteten.
Mit seinem entspannten Auftreten und dem selbstbewussten Style zeigt Baena einmal mehr, dass er seinen eigenen Weg geht – fernab des Schwarzenegger‑Schatten, aber mit derselben Portion Charisma.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.