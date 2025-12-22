Justizministerin will zwei neue Gefängnisse bauen

Zudem ist es laut Sporrer nötig, mehr Personal für die Haftanstalten zu bekommen. Derzeit seien etwa fünf Prozent der Stellen in der Justizwache unbesetzt, im nicht exekutiven Bereich wie im psychologischen Dienst seien es gar elf Prozent. „Nächstes Jahr wollen wir an eine breite Öffentlichkeit treten und erklären, welche interessanten Berufe im Rahmen einer Justizanstalt, einer Haftanstalt, eines forensisch-therapeutischen Zentrums ergriffen werden können“, kündigte die Justizministerin an. In Graz hat im Herbst ein Bachelorlehrgang für Justizmanagement begonnen, im Projekt „Athleta“ können junge Spitzensportlerinnen und Spitzensportler neben Wettkämpfen und Training eine Ausbildung absolvieren.