Google kämpft gegen Verkauf von Firmenteilen

Das US-Justizministerium drängt unter anderem darauf, dass sich Google von der Anzeigenbörse AdX trennt. Diese organisiert Echtzeit-Auktionen für Werbung. Die Anzeigen werden den Nutzern eingespielt, sobald sie eine Internetseite aufrufen. Werbetreibende müssen hierfür eine Gebühr von 20 Prozent an AdX zahlen. Die Behörde besteht außerdem darauf, den Mechanismus, der die Gewinner dieser Auktionen ermittelt, öffentlich einsehbar zu machen.