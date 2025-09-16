Google-Mutter Alphabet drei Billionen Dollar wert

Noch Luft nach oben

Analysten sehen noch Luft für weitere Kursgewinne bei Alphabet: Auslöser des jüngsten Anstiegs war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hat. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft beginne abzuzeichnen. Zudem gebe es mehr Klarheit um die rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.