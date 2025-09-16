Google-Mutter Alphabet drei Billionen Dollar wert

Die Google-Mutter Alphabet zählt schon länger zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, nun hat der US-Konzern einen neuen Rekord geknackt: Mit einem Kurssprung ist Alphabet an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar wert.
Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 US-Dollar. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Mit dem Durchbrechen der Schallmauer von drei Billionen Dollar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter ihre Rallye seit Anfang April. Binnen eines Jahres haben A-Aktien sogar fast 60 Prozent zugelegt.
Nur wenige Konzerne noch teurer
Alphabet ist damit das viertwertvollste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die Tech-Riesen Apple, Microsoft und – als wertvollstes Unternehmen – der Chipkonzern Nvidia auf, der vom Boom um Künstliche Intelligenz profitiert.
Noch Luft nach oben
Analysten sehen noch Luft für weitere Kursgewinne bei Alphabet: Auslöser des jüngsten Anstiegs war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hat. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft beginne abzuzeichnen. Zudem gebe es mehr Klarheit um die rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.