Rekord an US-Börse

Google-Mutter Alphabet drei Billionen Dollar wert

Web
16.09.2025 07:24
Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 ...
Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 US-Dollar.(Bild: AP/Jeff Chiu)

Die Google-Mutter Alphabet zählt schon länger zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, nun hat der US-Konzern einen neuen Rekord geknackt: Mit einem Kurssprung ist Alphabet an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar wert. 

0 Kommentare

Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 US-Dollar. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Mit dem Durchbrechen der Schallmauer von drei Billionen Dollar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter ihre Rallye seit Anfang April. Binnen eines Jahres haben A-Aktien sogar fast 60 Prozent zugelegt.

Nur wenige Konzerne noch teurer
Alphabet ist damit das viertwertvollste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die Tech-Riesen Apple, Microsoft und – als wertvollstes Unternehmen – der Chipkonzern Nvidia auf, der vom Boom um Künstliche Intelligenz profitiert.

Noch Luft nach oben
Analysten sehen noch Luft für weitere Kursgewinne bei Alphabet: Auslöser des jüngsten Anstiegs war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hat. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft beginne abzuzeichnen. Zudem gebe es mehr Klarheit um die rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.

