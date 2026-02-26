Tragischer Serientod erschüttert „Bridgerton“-Fans

Endlich geht die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha) weiter. Doch die Fans der beliebten Netflix-Serie müssen im zweiten Teil der 4. Staffel auch einen tragischen Tod verkraften!
Vorsicht, wer die neuen Folgen von „Bridgerton“, die seit Donnerstag abrufbar sind, noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt besser nicht weiterlesen!
Achtung, Spoiler!
Denn neben den Liebes-Wirren um Benedict und Sophie gibt es auch einen schrecklichen Todesfall in der Serie zu betrauern. Am Ende der sechsten Folge wird es nämlich für Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) unglaublich dramatisch.
John Stirling (Victor Alli) will sich für einen kurzen Moment ausruhen, da er „ein wenig Kopfschmerzen“ habe. Doch als Francesca ihren Ehemann wenig später wieder aufwecken möchte, ist dieser tot!
Ein Schicksalsschlag, der jedoch einen Ausblick auf die fünfte Staffel von „Bridgerton“ liefern könnte. Denn echte Fans der Serie, die auf den Romanen von Julia Quinn basieren, wissen: In jeder Staffel sucht ein anderes Familienmitglied des Bridgerton-Clans nach der großen Liebe.
Wird Francesca zum Star von Staffel 5?
Zwar wurde noch nicht bekannt gegeben, ob in Staffel 5 Francesca die Hauptrolle spielen wird. Doch wer die Romane bereits verschlungen hat, weiß: Johns Tod ist ein wichtiger Plot-Twist für die weitere Handlung ...
Übrigens ist Hannah Dodd erst seit der dritten Staffel als Francesca Bridgerton mit an Bord. Zuvor wurde diese von Ruby Stokes dargestellt, die jedoch die Serie verließ, weil sie eine Hauptrolle in der Netflix-Serie „Lockwood & Co.“ ergattern konnte.
Die 30-jährige Dodd eroberte bereits mit der Serie „Find me in Paris – Tanz durch die Zeit“ in den ersten drei Staffeln die Herzen der Zuschauer. Ihre Karriere nahm weiter Fahrt auf, als sie in zwei Staffeln der gefeierten Serie „Harlots – Haus der Huren“ mitwirkte.
2022 bewies sie ihr Talent erneut, indem sie in der hochgelobten Produktion „Anatomie eines Skandals“ die jüngere Version der Hauptdarstellerin Sienna Miller verkörperte. Es folgte eine Hauptrolle in der Miniserie „Flowers In The Attic: The Origin“, einer Adaption der populären und kontroversen Buchreihe. Außerdem stand sie neben Millie Bobby Brown in dem Sequel des Erfolgsfilms „Enola Holmes“ vor der Kamera.
