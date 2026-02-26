Konzerne diktieren immer mehr, was wir essen

„Es geht also längst nicht nur um Paradeiser, Mais oder Paprika. Es geht um Kontrolle über die Basis unseres Lebens – Saatgut. Und um die Frage, ob Ernährung künftig ein Gemeingut bleibt oder schleichend zum geistigen Eigentum weniger globaler Player wird. In Brüssel entscheidet sich gerade, ob dieses Diktat, was auf unsere Teller kommt, sichtbar gemacht wird – oder weiterhin im Verborgenen wächst“, warnt Arche-Noah-Aktivist Axel Grunt.