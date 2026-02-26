Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bitte heute zahlen“

Betrüger geben sich als Ex-Minister Darabos aus

Burgenland
26.02.2026 05:04
Cyber-Kriminelle missbrauchen die Mailadresse von Ex-Minister Norbert Darabos, um Aufträge für ...
Cyber-Kriminelle missbrauchen die Mailadresse von Ex-Minister Norbert Darabos, um Aufträge für Überweisungen zu erteilen, um „Bestellungen pünktlich liefern zu können“. (Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Nicolas Armer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Ins Fadenkreuz hinterhältiger Cyber-Krimineller ist der einstige Ressortchef der Landesverteidigung und Fußballvereinspräsident Norbert Darabos geraten. Jetzt warnt er vor den Tricks der Täter.

0 Kommentare

Aufstockung des Milliardenbudgets für das Bundesheer? Verlängerung der Wehrpflicht, ja oder nein? Statt an der politischen Front hat jetzt der ehemalige Verteidigungsminister gegen einen unsichtbaren Feind zu kämpfen. Raffinierte Cyber-Kriminelle nehmen Norbert Darabos unverschämt ins Visier. Unter seinem Namen werden viele E-Mails mit dringenden Zahlungsaufforderungen verschickt. Der frühere Bundespolitiker taucht in den gefälschten Nachrichten vor allem in der Rolle als Obmann des SC Kroatisch Minihof auf.

Schreiben an Funktionäre und Sportpartner
Die Schreiben gehen u.a. an Vereinsmitglieder, Funktionäre und Sportpartner. „Hallo, wir haben im Namen des Vereins Trainingsgeräte und Zubehör bestellt. Die Lieferung erfolgt innerhalb einer Woche. Damit sich der Liefertermin nicht ändert, ist es wichtig, dass wir heute bezahlen“, bekam der Kassier des SC Kroatisch Minihof zu lesen. Unterzeichnet mit freundlichen Grüßen von Norbert Darabos – zumindest sollte der Empfänger annehmen, dass der Präsident auf eine rasche Erledigung des Auftrages drängt.

Täter wollen pro E-Mail bis zu 9000 Euro kassieren
Im Fall des Vereinskassiers sollte der angegebene Betrag von 4864,17 Euro an einen Unternehmer mit dem Namenskürzel „Henry A.“ überwiesen werden (siehe Faksimile unten). Tatsächlich handelte es sich um ein eigens für kriminelle Geldtransaktionen eingerichtetes Bankkonto in Großbritannien. „Auf den ersten Blick hat die Nachricht täuschend echt gewirkt, unserem Kassier kam aber sofort der Verdacht, dass eine betrügerische Absicht unbekannter Täter dahinterstecken könnte“, erklärt Darabos.

Zitat Icon

Bitte kein Geld überweisen, hinter dem Schreiben stecken Betrüger!

Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos

Bild: Ricardo Herrgott

Kriminelle als „Zustellfirma“
In einem anderen E-Mail, das wenige Tage später versendet wurde, gaben sich die Cyber-Kriminellen als Zustellfirma aus und forderten noch mehr Geld ein, und zwar von Darabos selbst. „Die Lieferung der bestellten Sportpflegeprodukte und Sportausrüstung erfolgt innerhalb einer Woche. Zu zahlen sind 8985,16 Euro“, hieß es im E-Mail an den Vereinsobmann. Darabos hat das Fußballfieber gepackt, aber im negativen Sinn.

Eine der angeblichen Nachrichten von Darabos
Eine der angeblichen Nachrichten von Darabos(Bild: screenshot, Krone KREATIV)

Kein Geld geflossen
Erbeten war die Zahlung an eine Deutsche Bank. „Wir haben wirklich auf eine Lieferung gewartet, doch das Schreiben war auch auf Niederländisch verfasst. Das hat mich misstrauisch gemacht“, verrät Darabos. Beruhigend: Geld sei in keinem Fall geflossen.

Die betrügerischen Zuschriften im Namen des Vereinsobmannes sind von den Tätern offenbar massenhaft versendet worden. „Ich habe viele Anfragen erhalten, ob das E-Mail von mir stammt“, sagt Darabos. Er mahnt zur Vorsicht: „Bitte keine voreiligen Zahlungen, am besten nachfragen!“ Die Polizei ist alarmiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
26.02.2026 05:04
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 11°
Symbol heiter
Güssing
-1° / 12°
Symbol heiter
Mattersburg
-0° / 12°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-0° / 11°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-0° / 11°
Symbol heiter

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
187.777 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
142.178 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
138.245 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2613 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
860 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
833 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Burgenland
Gewinnspiel
Gewinnen Sie Tickets für den Andauer Weinfrühling
In Türkei festgenommen
Zerknitterter Pass bringt Burgenländer in Haft
In Mattersburg
Unbeantwortete Anfragen sorgen für Streit
Freund verletzt
Machete lag am Beifahrersitz: „Ich hack’ euch um!“
Rücktritt
Schwere Erkrankung zwingt Spitzmüller zur Pause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf