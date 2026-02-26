Betrüger geben sich als Ex-Minister Darabos aus

Schreiben an Funktionäre und Sportpartner

Die Schreiben gehen u.a. an Vereinsmitglieder, Funktionäre und Sportpartner. „Hallo, wir haben im Namen des Vereins Trainingsgeräte und Zubehör bestellt. Die Lieferung erfolgt innerhalb einer Woche. Damit sich der Liefertermin nicht ändert, ist es wichtig, dass wir heute bezahlen“, bekam der Kassier des SC Kroatisch Minihof zu lesen. Unterzeichnet mit freundlichen Grüßen von Norbert Darabos – zumindest sollte der Empfänger annehmen, dass der Präsident auf eine rasche Erledigung des Auftrages drängt.