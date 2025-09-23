Zu lästig? Gemeinde „feuert“ Ragweed-Beauftragten

Enttäuscht von Bürgermeister

Neuer Ragweed-Beauftragter ist nun der Ortsvorsteher von Aschau. „Leider wird das auch vom Bürgermeister gedeckt. Zu verstehen ist es nicht – ich habe meinen Job gewissenhaft gemacht und unzählige Ragweed-Pflanzen auf Wegrändern auch händisch ausgerissen“, sagt Spitzmüller. Wobei er überzeugt ist, dass auch der neue Beauftragte die Aufgabe gewissenhaft erfüllen wird. Von Bürgermeister Hans Unger (ÖVP) zeigt er sich enttäuscht. Bisher habe die Zusammenarbeit eigentlich bestens funktioniert.