„Den Tag werde ich ein Leben lang nicht vergessen

Rekordmeister Gries holte sich zum 20. Mal den Landesmeistertitel in der „Krone“-Liga. Mit Rekordzahlen überlegen gewonnen. Oberndorf stürmte noch auf Rang drei. Für die Aufsteiger Wörth und Koppl geht‘s direkt wieder runter.
Schon vor dem sechsten und letzten Spieltag war Gries der Titel fast nicht mehr zu nehmen. Dennoch setzte der Rekordmeister noch einen drauf, holte sich mit Tagesrekord (18,6 Punkte) und Gesamtbestwert (83,0) den 20. Titel der „Krone“-Liga, der Landesmeisterschaft in der Pinzgauer Spielart!
„Es war ein über drüber Tag, hat alles gepasst“, strahlte Obmann Hans Gruber. „So ein Tag, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen!“ Dementsprechend lange wurde auch daheim in Gries gefeiert. „Unsere Stimmen sind noch angeschlagen“, lachte der Obmann, als ihn die „Krone“ gestern erreichte.
Das Erfolgsgeheimnis ist schnell gefunden: die Kameradschaft. „Bei uns passt alles. Da weiß jeder, wann er zum Schießen hat“, erklärt Gruber, der kommendes Jahr sein 30-jähriges Jubiläum als Obmann feiert. Zweiter wurde Annaberg, Dritter Oberndorf. „Wir sind sehr glücklich damit“, strahlte Thomas Völkl.
Weniger zu jubeln hatten indes die Aufsteiger Wörth und Koppl, die nach einer unglücklichen Saison gleich wieder in die 1. Landesliga runtermüssen – gemeinsam mit St. Johann und Mühlbach/Pzg. Dafür dürfen sich kommendes Jahr Stuhlfelden, Bischofshofen, Bad Bruck und Bramberg in der „Krone“-Liga beweisen.
