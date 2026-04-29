Glück auf der Platzsuche und Pech im Spiel für BSK

Während die Avancen zu einer neuen „Liebe“ in Sachen Platzfrage führen könnten, hat das Team Pech im Spiel. Denn im Landescup-Halbfinale scheiterte man auswärts überraschend an Salzburger Liga-Mittelständler Eugendorf – 0:2. Bachler traf früh nach Moser-Zuspiel, im Finish überhob Pichler den Keeper aus über 20 Metern zum Endstand. „Speziell vor der Pause war das dominant von uns. So stelle ich mir meine Mannschaft vor. Ich weiß ja, welches Potenzial sie hat. Ich glaube das ist unsere erstes Finale seit 2000 oder so“, war Sportvorstand Ivan Pecaranin begeistert. Wermutstropfen: Nach Artmüllers Verletzung im Abschlusstraining (Meniskus) schied Moser mit Muskelblessur aus, beendete Offenbacher das Spiel mit stark geschwollenem Kiefer.