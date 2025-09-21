Leader ließ nach Trainer-Aus im Titelrennen Federn

„Das Unentschieden war nicht genug für uns“, haderte Neo-Coach und Sportchef Milan Pavlovic, der das Team seit wenigen Tagen kurzfristig interimistisch betreut. Tiago Faria hatte die Heimmannschaft kurz vor der Pause per Kopf nach einer Ecke in Front gebracht. Doch die Gäste antworteten mit einem Traumtor aus 35 Metern ins Kreuzeck – selbst ATSV-Kapitän und Top-Keeper Lazar Miodragovic war machtlos. „Wir waren dezimiert, mussten sogar auf Reservisten zurückgreifen. Mittersill hat bei der Hitze sehr gut gekämpft und uns das Leben schwer gemacht“, erklärte Pavlovic. Viel mehr als lange Bälle auf Torjäger Peric und Tiago sei an diesem Nachmittag nicht gelungen.