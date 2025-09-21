Vorteilswelt
1. LANDESLIGA

Leader ließ nach Trainer-Aus im Titelrennen Federn

Salzburg
21.09.2025 22:00
Tiago Faria (links) brachte den ATSV gegen Mittersill in Führung.
Tiago Faria (links) brachte den ATSV gegen Mittersill in Führung.

Der ATSV Salzburg musste im Titelrennen der 1. Landesliga einen kleinen Dämpfer hinnehmen: Gegen Mittersill reichte es für den Tabellenführer trotz Führung nur zum 1:1. Verfolger Golling hingegen präsentierte sich souveräner und zog dank des 2:1-Comebacksiegs in Altenmarkt am frühen Morgen punktgleich.

„Das Unentschieden war nicht genug für uns“, haderte Neo-Coach und Sportchef Milan Pavlovic, der das Team seit wenigen Tagen kurzfristig interimistisch betreut. Tiago Faria hatte die Heimmannschaft kurz vor der Pause per Kopf nach einer Ecke in Front gebracht. Doch die Gäste antworteten mit einem Traumtor aus 35 Metern ins Kreuzeck – selbst ATSV-Kapitän und Top-Keeper Lazar Miodragovic war machtlos. „Wir waren dezimiert, mussten sogar auf Reservisten zurückgreifen. Mittersill hat bei der Hitze sehr gut gekämpft und uns das Leben schwer gemacht“, erklärte Pavlovic. Viel mehr als lange Bälle auf Torjäger Peric und Tiago sei an diesem Nachmittag nicht gelungen.

Kurzfristiger Trainer-Abgang
Die Situation an der Seitenlinie macht dem Leader die Mission Wiederaufstieg auch nicht einfacher: Der bisherige Trainer Dragan Milosevic musste aus familiären Gründen nach Serbien zurückkehren. Pavlovic, eigentlich Sportchef, übernimmt bis zur Winterpause gemeinsam mit Co-Trainer Marko Kodzic. „Wir wollen keine Schnellschüsse, sondern in Ruhe die richtige, langfristige Lösung finden. Das Ziel bleibt der Aufstieg – und dafür brauchen wir einen Trainer, der uns auch in der Salzburger Liga tragen kann.“

Golling agiert abgezockt
Indes zeigte sich Verfolger Golling um ein Mü souveräner und holte den Rückstand auf die Städter auf: Trotz Rückstands in Altenmarkt drehten die Tennengauer die Partie binnen weniger Minuten zum 2:1. Die Einwechslungen von David Pinzon und Lukas Poindl brachten frischen Wind, Keeper Silvano Pilotto parierte in der 92. Minute noch einen Handelfmeter und hielt so den Dreier fest. „Hätte Altenmarkt das 2:0 gemacht, wären wir besiegt gewesen“, gab Gollings Co-Trainer Thomas Haider zu. Kurios: Altenmarkt lud bereits um neun Uhr morgens zum „Frühschoppen-Kick“. „Ich glaube, das hat Altenmarkt strategisch gemacht. Am Ende hat es ihnen aber mehr geschadet als uns“, grinste Haider etwas schadenfroh.

Aufstiegsrennen beginnt
Damit ziehen Golling und ATSV mit je 17 Punkten ungeschlagen an der Spitze gleich – zwei Teams, zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Während die Städter nach einem neuen Coach suchen, ist Golling voll im Flow und blickt mit breiter Brust auf das nächste Spitzenspiel. Thomas Schaier

1. Landesliga: Mühlbach / Pzg. – Berndorf 2:0 (1:0), St. Michael – Bergheim 1:2 (0:0), ATSV Salzburg – Mittersill 1:1 (1:0), Pfarrwerfen – Koppl 0:0, Altenmarkt – Golling 1:2 (0:0), Elixhausen – Tamsweg 1:1 (0:0).

