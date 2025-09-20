Downhill-Ass Höll: „Es soll einfach nicht sein“

Es ist fast wie verhext! Im achten Saisonrennen steht Mountainbikerin Valentina Höll noch immer ohne Sieg da. Dennoch darf sich die Pinzgauerin über den siebenten Podestplatz im Jahr 2025 freuen.
Die Qualifikation am Freitag hat Downhill-Ass Valentina Höll noch souverän gewonnen. Die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg im achten Rennen war groß. Doch auch Lenzerheide verlässt die vierfache Weltmeisterin ohne Sieg – die Pinzgauerin landete zwar zum siebenten Mal am Podium, allerdings „nur“ am dritten Platz. „Ich weiß nicht, was fehlt. Ich bin immer so nah dran, aber es soll einfach nicht sein“, musste sie im Ziel schon fast ein wenig schmunzeln. Denn ihre Resultate (5., 2., 3., 2., 2., 2., 3., 3.) sind top, weshalb sie auch den Gesamtweltcup anführt.
Ein Weltcupsieg würde der 23-Jährigen aber wieder gut tun. „Ich bin konstant, aber halt immer zweiter oder dritter Platz. Ich bin da, dass ich gewinne!“ Das tat in Lenzerheide (Sz) Tahnee Seagrave (Gb) vor der deutschen Nina Hoffmann.
Den nächsten Versuch startet Höll in zwei Wochen in Lake Placid (USA). Den Saisonabschluss feiern die Mountainbiker in Mont-Sainte-Anne (Kan) in drei Wochen. Dass Höll dort ihren vierten Gesamtweltcuptitel feiert, ist wahrscheinlich. Da fehlt nur noch ein Tagessieg.
