Downhill-Ass Höll: „Es soll einfach nicht sein“

Die Qualifikation am Freitag hat Downhill-Ass Valentina Höll noch souverän gewonnen. Die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg im achten Rennen war groß. Doch auch Lenzerheide verlässt die vierfache Weltmeisterin ohne Sieg – die Pinzgauerin landete zwar zum siebenten Mal am Podium, allerdings „nur“ am dritten Platz. „Ich weiß nicht, was fehlt. Ich bin immer so nah dran, aber es soll einfach nicht sein“, musste sie im Ziel schon fast ein wenig schmunzeln. Denn ihre Resultate (5., 2., 3., 2., 2., 2., 3., 3.) sind top, weshalb sie auch den Gesamtweltcup anführt.