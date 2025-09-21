Salzburger wird bei Eisbullen-Sieg verabschiedet

Doch wie schon Freitag beim 2:1-Heimsieg gegen Villach verpassten die Bulls die frühe Vorentscheidung und luden die Capitals dazu ein, doch noch einmal ein Wörtchen mitzureden. Sam Antonitsch nahm das Angebot dankend an, verlud Atte Tolvanen im Kasten der Mozartstädter und läutete mit dem 1:2 eine enge Schlussphase ein. Anstatt des Ausgleichs sahen die 3810 Fans in der Halle aber ein Tor-Debüt, als Michi Raffl in der Schlussphase ins leere Tor einschob. Weil Ljubljana gegen desolate Vorarlberger 6:1 gewann, bleiben die Bullen in der Rolle des Verfolgers.