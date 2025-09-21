Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Raffls Tor-Debüt

Salzburger wird bei Eisbullen-Sieg verabschiedet

Salzburg: Sport-Nachrichten
21.09.2025 20:14
Feierte sein Tor-Debüt: Michael Raffl.
Feierte sein Tor-Debüt: Michael Raffl.(Bild: GEPA)

Viertes Spiel, vierter Streich! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg gewann auch die zweite Partie an diesem Wochenende. Bei den Vienna Capitals jubelten die Schützlinge von Manny Viveiros über ein 3:1. Vor Spielbeginn wurde jedoch ein Salzburger emotional verabschiedet. 

0 Kommentare

Ehe die Vienna Capitals und die Meister-Bulls um Punkte feilten, wurde es in Wien-Kagran erst noch emotional. Im Sommer beendete Caps-Ikone Niki Hartl nach 662 Partien in Österreichs höchster Spielklasse seine Karriere und wurde vor Spielbeginn unter tosendem Applaus und einem Banner in der Fankurve verabschiedet.

Lesen Sie auch:
Eisbulle Mathias Böhm zeigt auf sein Rapid-Tattoo am linken Knöchel.
Eis-Crack Böhm
Den Bullen am Trikot, Rapid im Herzen
21.09.2025

Der 33-jährige Zeller schlägt künftig einen anderen beruflichen Weg ein (die „Krone“ berichtete) und widmet sich in der Freizeit voll und ganz seiner Familie. Unter den Applaudierenden auf der Tribüne fand sich mit Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz auch einer seiner engsten Freunde zu Kindheitszeiten ein. Erst Samstagabend starteten die Pinzgauer mit einem Sieg gegen Jesenice in die Alps Hockey League-Saison.

Zweite Linie von Red Bull Salzburg unaufhaltbar
In der Partie war es dann wie so oft in der noch jungen Saison. Der Serienmeister gab den Ton rasch an und ging ohne viel Schnörkel durch Travis St. Denis mit 1:0 in Führung, Lucas Thaler legte nach Seitenwechsel das 2:0 nach. „Die Chemie in dieser Linie stimmt einfach. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was sie abliefern“, sagte Headcoach Manny Viveiros über seine Paradelinie.

Zitat Icon

Die Chemie in dieser Linie stimmt einfach. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was sie abliefern

Manny VIVEIROS, Headcoach EC Red Bull Salzburg

Doch wie schon Freitag beim 2:1-Heimsieg gegen Villach verpassten die Bulls die frühe Vorentscheidung und luden die Capitals dazu ein, doch noch einmal ein Wörtchen mitzureden. Sam Antonitsch nahm das Angebot dankend an, verlud Atte Tolvanen im Kasten der Mozartstädter und läutete mit dem 1:2 eine enge Schlussphase ein. Anstatt des Ausgleichs sahen die 3810 Fans in der Halle aber ein Tor-Debüt, als Michi Raffl in der Schlussphase ins leere Tor einschob. Weil Ljubljana gegen desolate Vorarlberger 6:1 gewann, bleiben die Bullen in der Rolle des Verfolgers.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
114.583 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
112.267 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
100.682 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2214 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1619 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1252 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Bei Raffls Tor-Debüt
Salzburger wird bei Eisbullen-Sieg verabschiedet
Eis-Crack Böhm
Den Bullen am Trikot, Rapid im Herzen
Austria hadert
Schaider: „Schiri brachte Spiel aus Gleichgewicht“
Licht und Schatten
Eisbären erst emotional, dann siegessicher!
Judo-Bundesligen
Sanjindo so gut wie durch, Rauris ist fix Erster

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf