Where you earn a lot of money – and where you earn the least

Krone+ starts its major series with a bang: we show which sectors will pay the highest wages and salaries in 2025 - and where pockets will remain thin. In clear tables, we list the typical industry income on a full-time basis. In addition, Johannes Kopf, head of the Public Employment Service Austria (AMS), analyzes why incomes differ so greatly between sectors. Plus: 10 sectors from construction to transport and logistics in detail!