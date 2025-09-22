Over €70,000 a year
Where you earn a lot of money – and where you earn the least
Starting signal for the big Krone+ series on wages and salaries in Austria: In which sectors are incomes the highest - and where are they the lowest? In which specific professions within the sectors do people earn particularly well and how does professional experience affect pay? And: experts explain where the job opportunities are best.
Krone+ starts its major series with a bang: we show which sectors will pay the highest wages and salaries in 2025 - and where pockets will remain thin. In clear tables, we list the typical industry income on a full-time basis. In addition, Johannes Kopf, head of the Public Employment Service Austria (AMS), analyzes why incomes differ so greatly between sectors. Plus: 10 sectors from construction to transport and logistics in detail!
