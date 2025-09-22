Für diese Gruppen könnten Visa-Gebühren fallen

Die britische Regierung ringt um hoch qualifizierte Fachkräfte und erwägt daher, die Visa-Gebühren für sie abzuschaffen. Bisher müssen Bewerberinnen und Bewerber eines „Global-Talent-Visum“ 766 Pfund (umgerechnet 879,65 Euro) zahlen. Für Angehörige ist noch einmal dieselbe Summe fällig.
Künftig sollen Absolventinnen und Absolventen der fünf weltbesten Universitäten sowie Personen, die prestigeträchtige Preise erhalten haben, die Visa-Gebühren erlassen werden. Das berichtete die „Financial Times“ am Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Ziel sei es, mit Spitzenkräften, zum Beispiel aus dem IT-Bereich und der Wissenschaft, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Eine Gruppe erarbeite derzeit Vorschläge,
Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, würde das Vereinigte Königreich in eine andere Richtung steuern als die USA. Präsident Donald Trump hatte am Freitag überraschend eine Gebühr von 100.000 Dollar (umgerechnet 85.207,91 Euro) für Fachkräfte angekündigt. Die drastische Verteuerung gilt bereits seit Sonntag. Dieses Vorhaben soll denjenigen Rückenwind gegeben haben, die auf Änderungen am britischen Visasystem für Spitzenkräfte drängten.
