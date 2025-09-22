Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plan in Großbritannien

Für diese Gruppen könnten Visa-Gebühren fallen

Wirtschaft
22.09.2025 09:46
Die britische Regierung erwägt das Abschaffen der Visa-Gebühren für wenige bestimmte Personen ...
Die britische Regierung erwägt das Abschaffen der Visa-Gebühren für wenige bestimmte Personen (Symbolbild).(Bild: AFP)

Die britische Regierung ringt um hoch qualifizierte Fachkräfte und erwägt daher, die Visa-Gebühren für sie abzuschaffen. Bisher müssen Bewerberinnen und Bewerber eines „Global-Talent-Visum“ 766 Pfund (umgerechnet 879,65 Euro) zahlen. Für Angehörige ist noch einmal dieselbe Summe fällig.

0 Kommentare

Künftig sollen Absolventinnen und Absolventen der fünf weltbesten Universitäten sowie Personen, die prestigeträchtige Preise erhalten haben, die Visa-Gebühren erlassen werden. Das berichtete die „Financial Times“ am Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Ziel sei es, mit Spitzenkräften, zum Beispiel aus dem IT-Bereich und der Wissenschaft, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Eine Gruppe erarbeite derzeit Vorschläge,

Lesen Sie auch:
Aber nur bestimmte
Trump heißt ausländische Arbeiter „willkommen“
15.09.2025
Um Fachkräfte zu holen
„Wir brauchen eine echte Willkommenskultur“
28.08.2025

Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, würde das Vereinigte Königreich in eine andere Richtung steuern als die USA. Präsident Donald Trump hatte am Freitag überraschend eine Gebühr von 100.000 Dollar (umgerechnet 85.207,91 Euro) für Fachkräfte angekündigt. Die drastische Verteuerung gilt bereits seit Sonntag. Dieses Vorhaben soll denjenigen Rückenwind gegeben haben, die auf Änderungen am britischen Visasystem für Spitzenkräfte drängten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
128.923 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
117.313 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
105.561 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2229 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1808 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1263 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Wirtschaft
Plan in Großbritannien
Für diese Gruppen könnten Visa-Gebühren fallen
Wenig digitales Zahlen
Österreicher hängen immer noch an ihrem Bargeld
Setzt auf Rindertalg
Neuer Trend: Wirt verbannt pflanzliche Öle
Festspielnächte
Imlauers machen auf dem Kapitelplatz Schluss
Krone Plus Logo
Schärfere Kontrollen
Wirbel um Missbrauch der beliebten Kärnten Card
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf