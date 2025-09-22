Für diese Gruppen könnten Visa-Gebühren fallen

Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, würde das Vereinigte Königreich in eine andere Richtung steuern als die USA. Präsident Donald Trump hatte am Freitag überraschend eine Gebühr von 100.000 Dollar (umgerechnet 85.207,91 Euro) für Fachkräfte angekündigt. Die drastische Verteuerung gilt bereits seit Sonntag. Dieses Vorhaben soll denjenigen Rückenwind gegeben haben, die auf Änderungen am britischen Visasystem für Spitzenkräfte drängten.