„Wir brauchen eine echte Willkommenskultur“

WKÖ-Chef Harald Mahrer ergänzt, dass die Wirtschaft insgesamt mehr Flexibilität brauche. „Das ist jetzt für den Tourismus vielleicht beispielgebend, aber viele dieser Punkte gelten auch für andere Wirtschaftsbereiche. Und das zentrale Thema ist mehr Handlungsspielraum, mehr Flexibilität, mehr Freiheiten, weniger Zwänge. Und die Botschaft muss einmal ankommen.“ Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zeigt Verständnis für die Sorgen der Wirtschaft, er weist aber den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Die Regierung hat mit der Abschaffung der Bildungskarenz, der steuerfreien Mitarbeiterprämie und vielen anderen Maßnahmen klare Leistungsanreize gesetzt. Es gebe aber diesen einen „Knopf, auf den man drückt und alles ist erledigt, nicht“.