Mietbremse: Ein Schuss ins Knie?

Warum das schlecht ist? Weil längerfristig immer weniger Investoren bereit sein werden, Geld in den Wohnbau zu stecken. Das kennen wir vom Mietenstopp in anderen Ländern. Genau das ist dann der Schuss ins Knie: Es bräuchte mehr Angebot am Wohnungsmarkt und nicht weniger. Und zwar in allen Formen, von der Miete über Eigentum, Kaufmiete, Gemeindewohnung, Genossenschaft samt Förderungen für alle, die eine Wohnung suchen.