So viel sparen Familien durch Mietpreisbremse

Das besagt die Bremse: Die Richtwert- und Kategoriemieten im Altbau, in Gemeindewohnungen und die indexgebundenen Entgelte in Genossenschaftswohnungen dürfen heuer nicht erhöht werden. Das ist schon beschlossen und wirksam. Davon profitieren 2,7 Millionen Menschen in ganz Österreich. Jetzt kommt die Mietpreisbremse für nächstes Jahr – maximal einem Prozent plus – und für das Jahr 2027 mit maximal zwei Prozent. (Die gemeinnützigen Wohnungen sind nicht mehr dabei, weil diese ohnehin Kostenpreise haben.)