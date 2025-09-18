Vorteilswelt
Neue Ausstellung

Nordico: „Sehnsucht Frieden“ im zerstörten Linz

Oberösterreich
18.09.2025 13:30
Bombenschaden in Linz, Handel-Mazzetti-Straße im Herbst, 1944
Bombenschaden in Linz, Handel-Mazzetti-Straße im Herbst, 1944

Linz ist und bleibt eine Stadt der Widersprüche. Sie war einst NS-Musterstadt, wurde als Industriemetropole im Zweiten Weltkrieg heftig bombardiert, in der Nachkriegszeit war sie Zufluchtsort, aber auch Versteck für Nazis und Meister im Wiederaufbau. Das Nordico Stadtmuseum hat vieles über die Nachkriegszeit zusammengetragen.

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs öffnet das Nordico Stadtmuseum Linz seine Tore für eine Ausstellung, die unter die Haut geht: „Sehnsucht Frieden“.

Was bleibt, wenn Bomben verstummen, Diktaturen fallen und Städte in Trümmern liegen? Die Schau wirft einen schonungslosen Blick auf Linz – einst NS-Musterstadt, dann Schauplatz des Wiederaufbaus, heute Friedensstadt.

Andrea Bina, Leiterin des Nordico, in der Ausstellung „Sehnsucht Frieden“
Andrea Bina, Leiterin des Nordico, in der Ausstellung „Sehnsucht Frieden"
(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Wiesenthal war in Linz
Man reißt auch eine Fassade ein: So wurde erstmals beispielhaft die Linzer Zeit von Simon Wiesenthal (1908-2005) aufgearbeitet. Was kaum jemand weiß: Der österreichische Architekt und Holocaust-Überlebende, der international als NS-Verbrecherjäger bekannt wurde, hielt sich 16 Jahre in Linz auf und spielte auch hier schon eine wichtige Rolle in der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und Entnazifizierung.

Bomben und Baracken
Und es sind eindrucksvolle und teils verstörende Exponate zu sehen, die beleuchten, welche Spur der Zerstörung die Bomben in Linz hinterlassen haben. Historische Fotografien bezeugen Schäden in Stadtteilen, Barackenlager, erste Wiederaufbauarbeiten. Es geht aber auch um neue Hoffnung durch Wohnungsbau, Wiederaufbau der Industrie und auch Lebensmittelhilfe. Weiters kann man Tonaufnahmen oder zeitgeschichtliche Karten abrufen.

Der Bogen zum Heute
Die Schau thematisiert umfassend die Besatzungszeit in Linz nach 1945, in der die Stadt unter amerikanischer und sowjetischer Kontrolle stand. Sie nutzt aber vor allem auch Wiesenthals Geschichte dazu, um die Frage zu stellen: An welche Namen erinnert man sich und an welche nicht? Und was bedeutet das für unsere Demokratie heute?

Weiters werden Diskussionsformate wie „Wir öffnen die Box“ zu Themen wie Antisemitismus, Nationalismus und Erinnerungskultur angeboten. Die Ausstellung läuft bis 8. März 2026 und ist eine Kooperation mit dem Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
