Nordico: „Sehnsucht Frieden“ im zerstörten Linz

Der Bogen zum Heute

Die Schau thematisiert umfassend die Besatzungszeit in Linz nach 1945, in der die Stadt unter amerikanischer und sowjetischer Kontrolle stand. Sie nutzt aber vor allem auch Wiesenthals Geschichte dazu, um die Frage zu stellen: An welche Namen erinnert man sich und an welche nicht? Und was bedeutet das für unsere Demokratie heute?