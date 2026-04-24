Ladendiebe hatten Gusto auf Schokolade und Speck

Zu 15 Monaten verurteilt

Am Freitag mussten sich die beiden Kroaten vor der Richterin wegen schweren Diebstahls verantworten. Vor Gericht gaben sie alles zu und meinten abschließend: „Wir bereuen es.“ Der Strafrahmen betrug bis zu drei Jahren Haft, geworden sind es schließlich jeweils 15 Monate, zwei davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.