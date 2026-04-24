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„Wir bereuen es“

Ladendiebe hatten Gusto auf Schokolade und Speck

Oberösterreich
24.04.2026 14:00
Bei Lebensmittelhändlern schlugen die beiden Kroaten im großen Stil zu.
Bei Lebensmittelhändlern schlugen die beiden Kroaten im großen Stil zu.(Bild: Andrey Popov - stock.adobe.com)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Von Jänner bis März 2026 waren zwei Kroaten (49, 50) als Ladendiebe schon fast hyperaktiv. Insgesamt ließen sie in dem Zeitraum 2500 Tafeln Schokolade mitgehen, hatten aber fallweise auch „Gusto“ auf Deftiges.

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Mehrfach waren der 49-Jährige und sein 50-jähriger Komplize in oberösterreichischen Lebensmitteldiskontern einkaufen gegangen, ohne zu bezahlen. Während der Öffnungszeiten sollen sie insgesamt 2500 Stück verschiedener Schokoladenprodukte in Rucksäcke oder Koffer gepackt und gestohlen haben.

Auch Speck und Käse gestohlen
Doch nicht nur Süßes stand auf dem „Speiseplan“ der Ladendiebe, fallweise ließen sie auch Speck- und Wurstwaren, Käse oder Kaffee mitgehen. Bis die Langfinger schließlich von Filial-Mitarbeiterinnen auf frischer Tat ertappt wurden und das Treiben ein Ende hatte.

Zu 15 Monaten verurteilt
Am Freitag mussten sich die beiden Kroaten vor der Richterin wegen schweren Diebstahls verantworten. Vor Gericht gaben sie alles zu und meinten abschließend: „Wir bereuen es.“ Der Strafrahmen betrug bis zu drei Jahren Haft, geworden sind es schließlich jeweils 15 Monate, zwei davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Alles zugegeben
Mildernd wertete die Richterin die Geständnisse, erschwerend die einschlägigen Vorstrafen, die beide hatten. Ein Lebensmitteldiskonter forderte 5951 Euro Schadenersatz, was auch zuerkannt wurde. Zwar wurde ein Teil des Diebesgutes sichergestellt, die Waren mussten jedoch vernichtet werden.

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