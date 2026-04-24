19-Jährige kam mit zwei „Pistolen“ an ihre Schule

Es war eine „Verkleidung“

Bei der Verdächtigen handelte es sich um eine 19-jährige Schülerin und bei den vermeintlichen Schusswaffen um zwei täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen. Der Grund war auch schnell gefunden. Die Schülerin hatte die Spielzeugwaffen bei sich gehabt, weil derzeit in den Maturaklassen eine Motto-Woche stattfindet. Sehr reif war die Aktion nicht. Die 19-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.