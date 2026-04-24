19-Jährige kam mit zwei „Pistolen“ an ihre Schule

Große Aufregung am Freitag in einer Schule in Steyr (Oberösterreich). Bei der Polizei ging gegen 13.45 Uhr ein Notruf ein, dass sich vor dem Eingang einer Schule in Steyr eine weibliche Person mit zwei Schusswaffen befinde.
Kurz vor 14 Uhr ging ein Notruf ein, dass vor dem Eingang einer Schule in Steyr eine weibliche Person mit zwei Schusswaffen gesehen worden war. Die Polizei machte sich sofort mit mehreren Polizeistreifen auf zur Schule. Die verdächtige Person wurde schnell entdeckt und widerstandslos festgenommen.
Es war eine „Verkleidung“
Bei der Verdächtigen handelte es sich um eine 19-jährige Schülerin und bei den vermeintlichen Schusswaffen um zwei täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen. Der Grund war auch schnell gefunden. Die Schülerin hatte die Spielzeugwaffen bei sich gehabt, weil derzeit in den Maturaklassen eine Motto-Woche stattfindet. Sehr reif war die Aktion nicht. Die 19-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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