Von Herzflattern bis zu Tränchen war alles dabei

Unfassbar spannend! Das 21. Landesfinale der Leseolympiade im RLB Forum in Linz entwickelte sich zum hitzigen Duell der besten Leseratten. 18 Bezirkssieger traten gegeneinander an. Die Schüler zeigten dabei ihre enorme Lesekompetenz!
Von 13.200 Schülern blieben drei der Volksschule Sierning übrig: Anna, Alexander und Kilian haben am gestrigen Donnerstag die Leseolympiade der Raiffeisenlandesbank OÖ gewonnen. Der Weg bis dahin war lang und glich einer Achterbahnfahrt der Gefühle.
In der ersten Runde nutzte niemand die Bedenkzeit für die Fragen aus den vier Büchern, die die Schüler vorab lesen mussten – so klar waren die Antworten für alle Gruppen.
Mein Dank gilt allen Direktoren und Pädagogen. Ohne sie wäre die Leseolympiade nicht möglich. Dieses Engagement macht den Wettbewerb so besonders.
Michaela Keplinger-Mitterlehner, Generaldirektor- Stellvertreterin der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Bild: Markus Wenzel
Mit der zweiten Runde wurden die Fragen dann schwieriger – die Wangen begannen zu glühen. Da musste man sich schon akribischer beraten und die Köpfe zusammenstecken, hier und da gab es bereits die ersten langen Gesichter bei falschen Antworten. Unterstützt haben durchgehend die Fan-Clubs, die lautstark und mit gebastelten Plakaten mitfieberten!
Alles waren sehr gut
Alle 18 Gruppen hatten bis zu diesem Punkt mindestens sechs Bälle gesammelt und waren somit in Runde drei gelangt. Und dann kochten die Emotionen über, denn auf diesem Level galt: Wer falsch antwortet, ist draußen. Tränchen kullerten. Bei den noch miträtselnden Teams war das Herzflattern fast zu hören – so nahe waren sie dem Finale, in das nur zwei Teams gelangten: Theresa, Laura und Johanna aus der VS 24 St. Magdalena duellierten sich mit Anna, Alexander und Kilian aus der VS Sierning.
Irgendwie fühlt sich das gerade unglaublich an. Ja, das ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Danke an unsere Mamas, die uns voll unterstützt haben.
Alexander aus der VS Sierning nach dem großen Sieg
Bild: Markus Wenzel
Bei den Buzzer-Fragen waren sie so schnell, dass Moderator Wolfgang Haimel die Fragen gar nicht ganz vorlesen konnte. Dann die Entscheidung: Die VS Sierning gewinnt! „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, brachte der sichtlich überwältigte Alexander noch heraus. „Danke an meine Mama, die mich voll unterstützt hat“, richtete Anna aus und Kilian meinte: „Ich dachte, wir schaffen maximal den fünften Platz.“
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