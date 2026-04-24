Von Herzflattern bis zu Tränchen war alles dabei

Alles waren sehr gut

Alle 18 Gruppen hatten bis zu diesem Punkt mindestens sechs Bälle gesammelt und waren somit in Runde drei gelangt. Und dann kochten die Emotionen über, denn auf diesem Level galt: Wer falsch antwortet, ist draußen. Tränchen kullerten. Bei den noch miträtselnden Teams war das Herzflattern fast zu hören – so nahe waren sie dem Finale, in das nur zwei Teams gelangten: Theresa, Laura und Johanna aus der VS 24 St. Magdalena duellierten sich mit Anna, Alexander und Kilian aus der VS Sierning.