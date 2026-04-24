Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bajaj Mobility

KTM-Mutter bekommt zwei neue Aufsichtsräte

Oberösterreich
24.04.2026 16:54
Bajaj Mobility ist die Muttergesellschaft des Innviertler Motorradherstellers KTM.
Bajaj Mobility ist die Muttergesellschaft des Innviertler Motorradherstellers KTM.(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In der ordentlichen Hauptversammlung der Bajaj Mobility AG, der Mutter des Motorradherstellers KTM, wurden Srinivasan Ravikumar und Ewald Oberhammer in den Aufsichtsrat bestellt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet, wobei sich beim Beschluss über die Entlastung des früheren Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer mehr Stimmen enthielten als zustimmten.

0 Kommentare

Ravikumar ist seit November 2025 Aufsichtsratsvorsitzender der Bajaj Mobility AG und seit 2012 im Aufsichtsrat der KTM AG. Der konzessionierte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kommt aus dem indischen Mutterunternehmen und begann seine Karriere dort im Juni 1984. Rechtsanwalt Oberhammer schied voriges Jahr aus dem Kontrollgremium der früheren Pierer Mobility aus, als dieses von sechs auf vier Mitglieder verkleinert worden war. Nun zog er wieder ein, nachdem beschlossen wurde, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf zu erhöhen. Weitere Mitglieder sind Dinesh Thapar, Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser.

Großer Sanierungsgewinn
Die Bajaj Mobility verlor 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes, dank Sanierungsgewinnen wies das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Millionen Euro aus. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Milliarden Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf eine Milliarde Euro zurück. Der operative Gewinn belief sich auf 748 Millionen Euro, nach 1,18 Milliarden Euro Verlust im Jahr davor. Ende 2025 hatte Bajaj Mobility 3.782 Mitarbeiter, um gut 1.500 (28,8 Prozent) weniger als ein Jahr davor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.04.2026 16:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
130.797 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
101.349 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
96.412 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
998 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
991 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
680 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Mehr Oberösterreich
Lese-Olympiade
Von Herzflattern bis zu Tränchen war alles dabei
Bajaj Mobility
KTM-Mutter bekommt zwei neue Aufsichtsräte
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 19.30 Uhr: Blau-Weiß Linz gegen SCR Altach
Lehár Festival boomt
Operette als Garant für Liebe, Herz und Schmerz
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf