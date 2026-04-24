KTM-Mutter bekommt zwei neue Aufsichtsräte

Ravikumar ist seit November 2025 Aufsichtsratsvorsitzender der Bajaj Mobility AG und seit 2012 im Aufsichtsrat der KTM AG. Der konzessionierte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kommt aus dem indischen Mutterunternehmen und begann seine Karriere dort im Juni 1984. Rechtsanwalt Oberhammer schied voriges Jahr aus dem Kontrollgremium der früheren Pierer Mobility aus, als dieses von sechs auf vier Mitglieder verkleinert worden war. Nun zog er wieder ein, nachdem beschlossen wurde, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf zu erhöhen. Weitere Mitglieder sind Dinesh Thapar, Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser.