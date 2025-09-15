Blau-Weiß und LASK sorgen für Stoff im Theater

Nach der Halbzeit gibt es eine Pause mit Happel-Analysen, während man in der BlackBox Lounge über künstlichen Fußballrasen stapft. Witzig: es gibt sogar ein Mini-Fußballmuseum.

Fazit: Zwischen Bengalo-Rauch, Bierdosen und Stadiongesängen entfaltet sich ein sehenswertes Lokaldrama, das mit „unentschieden“ endet: Darum geht es auch in die Verlängerung. Ab 19. September folgt ein Liederabend mit dem Titel „You‘ll never sing alone“. Die Aufstellung bleibt gleich, nur die Location wird umgedreht: Das Publikum darf aufs Spielfeld, die Schauspieler geben von der Tribüne aus Lieder von Fettes Brot bis Udo Jürgens zum Besten.