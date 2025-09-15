Vorteilswelt
Anpfiff im Schauspiel

Blau-Weiß und LASK sorgen für Stoff im Theater

Oberösterreich
15.09.2025 15:00
Daniel Klausner spielt den Lask-Torschützen Lars
Daniel Klausner spielt den Lask-Torschützen Lars(Bild: Herwig Prammer)

Was für eine magische Nacht! Im Linzer Stadtderby treffen die Erzrivalen Blau-Weiß und LASK aufeinander. Wie weit wird Hardcore-Fan Uli gehen? Und wie weit ins Abseits spielt sich Top-Stürmer Lars, weil er von Pizza, Ziegen und Zigaretten träumt? Schauspielchef David Bösch schrieb und inszeniert mit „Das Derby“ ein rasantes, lustiges Sozialdrama rund um Fußball – mit Mut zum Lokalkolorit!

Der Planet ist ein rundes Leder! Das erste Schauspiel dieser Saison heißt „Das Derby“, es stammt aus der Feder von David Bösch, der das Herz-Schmerz-Lokal-Drama rasant und mit viel Hingabe zur Linzer Fußballszene entwickelte und inszenierte. Spielort ist die Blackbox im Musiktheater, denn im Schauspielhaus wird derzeit noch umgebaut.

Hier hat man eine steile Tribüne mit Plastiksesseln fürs Publikum hineingebaut, Fahnen, Bierkisten, leere Getränkedosen, Papierteller mit Senfflecken, Absperrgitter und Poster mit Vereinsfarben erzeugen richtig Stadionflair. Auch ein TV-Screen fehlt nicht.

Blick in die Fan-Blase
An diesem echt wirkenden Rand des grünen Rasens prallen Fußballleidenschaft und Lebenskrisen mit voller Wucht aufeinander: Hardcore-Fan Uli sieht nurmehr schwarz – sein Verein Blau-Weiß droht abzusteigen.

Ab der ersten Minute schließt man Julian Sigl ins Herz, er spielt authentisch und detailreich den typischen Sohn einer Arbeiterfamilie aus Kleinmünchen, großes Herz, guter „Lotsch“ und Loser, der glaubt, seine Lebensängste im Stadion in den Griff zu kriegen.

Gemma Vannuzzi als Lask-Fan
Gemma Vannuzzi als Lask-Fan(Bild: Herwig Prammer)
Julian Sigl als Blau-Weiß-Fan Uli
Julian Sigl als Blau-Weiß-Fan Uli(Bild: Herwig Prammer)
Daniel Klausner als Lask-Spieler
Daniel Klausner als Lask-Spieler(Bild: Herwig Prammer)

Darum lässt er seine Tanja – genauso Hardcore-Fan – auch alleine ins Krankenhaus fahren, sie ist hochschwanger. Angela Waidmann ist eine Seele von einer Kumpelfrau, die immer die Starke gibt, sich aber nach Ulis Fürsorge sehnt.

Wettschulden und Aussteiger-Träume
Weil Uli all sein Erspartes auf Sieg von Blau-Weiß gesetzt hat, muss er was tun: Mit Eisenstange und Taser will er den gegnerischen Starspieler Lars zum Eigentor zwingen. Doch Lars ist schwer zu fassen.

Daniel Klausner ist ein versteckt arroganter Spitzenspieler, der lieber von Pasta, Italien und Zigaretten träumt, anstatt von Toren. Er sieht sich als leidender, eingesperrter Panther – und er ist spendabel, solange der Geldkoffer gut gefüllt ist. Sein Manager dagegen zieht schon nächste Fäden für Tore und Millionen. Horst Heiss wechselt versiert zwischen Blau-Weiß-Trainer und LASK-Manager; spannend auch Gemma Vannuzzi, ein Fan  aus Familientradition.

Unterhaltsam, nicht nur für Fußballkenner
Bösch gelingt eine treffende, intensiv ausgeschriebene Milieustudie, die aber nie zu schwer, zu dunkel wird. Es gibt viele Pointen, gesprochen wird teils im Fußballjargon, das muss man mögen.

Nach der Halbzeit gibt es eine Pause mit Happel-Analysen, während man in der BlackBox Lounge über künstlichen Fußballrasen stapft. Witzig: es gibt sogar ein Mini-Fußballmuseum. 

Fazit: Zwischen Bengalo-Rauch, Bierdosen und Stadiongesängen entfaltet sich ein sehenswertes Lokaldrama, das mit „unentschieden“ endet: Darum geht es auch in die Verlängerung. Ab 19. September folgt ein Liederabend mit dem Titel „You‘ll never sing alone“. Die Aufstellung bleibt gleich, nur die Location wird umgedreht: Das Publikum darf aufs Spielfeld, die Schauspieler geben von der Tribüne aus Lieder von Fettes Brot bis Udo Jürgens zum Besten.


Infos: „Das Derby“. Weitere Vorstellungen u.a. am 16., 17., 24., 25. September im Linzer Musiktheater/BlackBox.
„You‘ll never sing alone“, Premiere 19. September, 20 Uhr Linzer Musiktheater/BlackBox.

Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

