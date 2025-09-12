Benkos Manager gesteht: War „Unterschriftenaugust“

„... in meiner Firma“

Aufschlussreich erscheint in diesem Zusammenhang eine Mail, in der sich René Benko über seine Ehefrau Nathalie beschwert. Er schreibt am 15. Juli 2020 an Manager Marcus Mühlberger: „Nathalie ist nicht Mitarbeiterin der SIGNA (!) und hat auch nichts anzuschaffen in meiner Firma.“

Eine Aussage, die zahlreiche Anwälte, Insolvenzverwalter und Gläubiger mit gewisser Genugtuung registrieren werden. Gelingt der Nachweis, dass die Signa „seine Firma“ war und in den Stiftungen womöglich „sein Vermögen“ liegt, steigen die Chancen der Benko-Geldgeber auf eine finanzielle Entschädigung.