Luxus-Penthouse: Benko blieb Einrichtung schuldig

„Das war so irrsinnig, so obszön“

Bereits im vergangenen Jahr hatte der „Spiegel“ einen Einblick in das exklusive Penthouse gewährt: „zwei Etagen, rund acht Meter Raumhöhe. Weiße Marmortische, goldfarbig durchwirkte Böden, das riesige runde Bett unter einem deckenhohen Baldachin“. Ein Insider, der dort selbst zu Gast war, berichtete der „Krone“: „Es gab Studios für Leibwächter, eigene Wellnesstudios für Gäste. Das war so irrsinnig. So obszön. Ich habe mir damals gedacht: Jetzt hat er den Bezug zur Realität verloren.“