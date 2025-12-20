Dritte Saisonniederlage für Titelverteidiger OKC

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat in der NBA seine dritte Saisonniederlage kassiert. Das dominierende Team des Jahres unterlag am Freitag (Ortszeit) bei den Minnesota Timberwolves mit 107:112. In einem packenden Spiel wurde Minnesotas Anthony Edwards zum entscheidenden Akteur. Der Timberwolves-Star hatte zuletzt drei Spiele verpasst und kam nun auf 26 Punkte, wobei er sein Team in der Schlussminute mit einem verwandelten Dreier entscheidend in Führung brachte.