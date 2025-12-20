Flieger im Minutentakt: Wintercharter angelaufen

London, Brüssel, Reykjavik, Amsterdam, Warschau und Co. – am Innsbrucker Flughafen hat jetzt wieder der Wintercharter voll eingesetzt. Es ist dies für den Airport die wirtschaftlich wichtigste Zeit. Hunderttausende Passagiere werden in den kommenden Monaten abgefertigt.
Flieger landen und starten samstags am Innsbrucker Flughafen beinahe im Minutentakt – die ruhige Übergangszeit ist mit dem nahenden Weihnachtsfest und Beginn der Hochsaison endgültig vorbei. Insbesondere an den Wochenenden wird in den kommenden Monaten am Airport in der Tiroler Landeshauptstadt wieder reges Treiben herrschen.
Über 40 Ankünfte allein am Samstag
Allein heute, Samstag, stehen 42 Ankünfte auf dem Plan. Den Anfang machte eine Transavia-Maschine aus Eindhoven, die gegen 8 Uhr gelandet ist. Um 18.50 Uhr wird dann laut Plan der letzte Flieger in nach Manchester abheben. Dazwischen landen und starten Maschinen aus europäischen Städten wie Amsterdam, Billund, Dublin, Hamburg, London, Warschau und Co.
Erstes Quartal immer entscheidend
Die kommenden Monate sind für den Innsbrucker Flughafen entscheidend – vor allem, was das Wirtschaftliche anbelangt. „Der Winter ist bei uns immer ausschlaggebend für das Gesamtjahr“, schilderte erst kürzlich Airport-Chef Marco Pernetta gegenüber der „Krone“.
Der Winter ist bei uns immer ausschlaggebend für das Gesamtjahr.
Airport-Chef Marco Pernetta
Bild: Christof Birbaumer
Dies zeigt der Blick auf das erste Quartal 2025: „60 Prozent des gesamten Passagieraufkommens haben wir in den ersten drei Monaten erzielt. Der Sommer verlief auf deutlich niedrigerem Niveau als im Winter, aber eigentlich waren alle Monate im Plus. Urlaubsflüge waren sehr, sehr gut nachgefragt“, berichtete Pernetta.
Bestmarke wird heuer nicht mehr erreicht
Rund eine Million Passagiere ist die bisherige Bestmarke des Flughafens aus dem Jahr 2019. „Diese wird zwar heuer nicht erreicht, aber wir schaffen es auch mit den knapp 900.000 Passagieren, mehrere Millionen Euro Gewinn zu machen. Was ja, glaube ich, auch ein sehr gutes Ergebnis ist.“
