„Hab‘ mich verirrt, aber bin bald am Parkplatz“

Ehemann schlug um Mitternacht Alarm

Zwischenzeitlich hatte ihr Mobiltelefon Empfang und sie informierte gegen 17.30 Uhr ihren Gatten, dass sie sich verirrt hätte, sie aber in einer Stunde zurück am Parkplatz sei. Als die 54-Jährige kurz vor Mitternacht noch immer nicht zu Hause war, wählte ihr Ehemann den Bergrettungsnotruf. Die alarmierte Bergrettungsdienststelle Windischgarsten, eine Streife sowie ein Alpinpolizist starteten eine Suchaktion. Aufgrund der Größe des Suchgebietes wurden auch die Bergrettungsortsstellen Spital am Pyhrn und Vorderstoder sowie ein Hundeführer der Suchaktion hinzugezogen.