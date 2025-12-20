Vorteilswelt
Krone Plus Logo

Start zum Afrika Cup

Nach Entschuldigung jagt Mo seinen großen Traum

Fußball International
20.12.2025 12:30
Ägyptens Star Mohamed Salah.
Ägyptens Star Mohamed Salah.(Bild: AFP/KHALED DESOUKI)

Er gilt als vielleicht bester afrikanischer Fußballer aller Zeiten, nicht nur in Ägypten fliegen Mohamed Salah die Herzen zu. Viele würden ihm den großen Titel gönnen, den er sich selbst so sehr wünscht. Nachdem es zuletzt einen der wenigen Skandale um ihn gab, jagt der 33-Jährige ab Sonntag seinen ersten Triumph beim Afrika Cup.

Der Stolz Ägyptens hat noch einen Makel. Mit seinen Leistungen in der vergangenen Dekade hat sich Mohamed Salah längst in den Kreis der allergrößten afrikanischen Fußballer aller Zeiten gespielt. Mit Liverpool wurde er Meister und Champions-League-Sieger, in seiner Heimat wird er fast verehrt wie früher ein Pharao. Aufgrund seiner Fähigkeiten, fast noch mehr aber wegen seiner Großzügigkeit.

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
