Nach Entschuldigung jagt Mo seinen großen Traum

Der Stolz Ägyptens hat noch einen Makel. Mit seinen Leistungen in der vergangenen Dekade hat sich Mohamed Salah längst in den Kreis der allergrößten afrikanischen Fußballer aller Zeiten gespielt. Mit Liverpool wurde er Meister und Champions-League-Sieger, in seiner Heimat wird er fast verehrt wie früher ein Pharao. Aufgrund seiner Fähigkeiten, fast noch mehr aber wegen seiner Großzügigkeit.