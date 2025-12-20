Legionellenbefall in mehreren Polizeiinspektionen

Bakterienfund auch in Rossauer Kaserne

Keine Legionellen, dafür andere Bakterien, wurden unterdessen in der Wiener Rossauer Kaserne bei Testungen festgestellt. Hier wurde vorübergehend sogar eine alternative Trinkwasserversorgung eingerichtet, wenngleich betont wird, dass „keine Gesundheitsgefährdung für die Bediensteten“ seitens Arbeitsmedizinern festgestellt worden sei. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Gewerkschaft FCG auch auf das fortgeschrittene Alter des Gebäudes verwiesen, wenngleich die Situation in der Rossauer Kaserne auch nicht erfreulich sei, so Gerhard Zauner von der FCG.