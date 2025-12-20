Rat von ChatGPT rettet Buben in Belgien das Leben

Die Mediziner entleerten schließlich die angesammelte Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, um den Druck auf das Gehirn des Buben zu verringern. Einige Tage später konnte er operiert und der Tumor entfernt werden. „Indem wir so schnell reagiert haben, haben wir Nyos Leben gerettet“, sind die Ärzte überzeugt. Eine MRT-Untersuchung soll nun zeigen, ob der junge Belgier vollständig geheilt ist oder eine weitere Behandlung notwendig ist.