Abfahrt der Herren in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Bei der Sprint-Abfahrt am Donnerstag war Kriechmayr nur 24. geworden. Beim Höhepunkt des Gröden-Triples wird nun von ganz oben weggefahren – die lang gezogenen Gleitkurven inklusive. Dass diese den Österreichern in der jüngeren Vergangenheit wenig schmeckten, tat Kriechmayr ab. „Mittlerweile tue ich mir eher beim Kurvenfahren schwer und auf der Geraden geht es halbwegs dahin. Irgendwann sollte es man schon zusammenbringen, dass man es auch aneinanderreiht.“ In voller Länge hat Kriechmayr die Gröden-Abfahrt noch nicht gewonnen. 2022 triumphierte er auf verkürzter Strecke.