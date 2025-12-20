Vorteilswelt
Drei Verletzte in Club

Glaswurf ins Gesicht: Verdächtiger stellte sich

Wien
20.12.2025 12:39
Der Verdächtige stellte sich selbst bei der Polizei – ein Geständnis legte er allerdings nicht ...
Der Verdächtige stellte sich selbst bei der Polizei – ein Geständnis legte er allerdings nicht ab (Symbolbild).

Eine Attacke mit einem Bierglas auf eine 36-jährige Frau hat – wie berichtet – Anfang Oktober in Wien höchst blutig und für das Opfer mit schweren Verletzungen geendet. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Jener Mann, der als dringend tatverdächtig gilt, stellte sich am Freitag bei der Polizei.

Der Mann steht im Verdacht, der 36-jährigen Frau in der Nacht auf den 4. Oktober in einem Club in der Wiener City ein Bierglas ins Gesicht geworfen zu haben. Die Frau erlitt durch die Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.

Glaswurf forderte gleich drei Verletzte
Doch auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) trugen durch Splitter an der Hand Verletzungen davon. Bei der 43-Jährigen wurde dabei eine Sehne durchtrennt und sie musste operiert werden.

Zu dem Vorfall soll es gegen 1.30 Uhr in einer in der Sonnenfelsgasse gelegenen Lokalität gekommen sein, nachdem die 36-Jährige den Verdächtigen zurechtgewiesen hatte, weil er sie mehrfach angerempelt haben soll.

Kein Geständnis
Am Freitag stellte sich der Gesuchte – ein 39-Jähriger – im Beisein seines Anwalts in der Polizeiinspektion Brandstätte. Er zeigte sich nicht geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

