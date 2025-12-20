Glaswurf ins Gesicht: Verdächtiger stellte sich

Eine Attacke mit einem Bierglas auf eine 36-jährige Frau hat – wie berichtet – Anfang Oktober in Wien höchst blutig und für das Opfer mit schweren Verletzungen geendet. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Jener Mann, der als dringend tatverdächtig gilt, stellte sich am Freitag bei der Polizei.