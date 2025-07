Stellantis-Dieseln droht Motorschaden – Rückruf!

Stellantis holt Tausende Fahrzeuge der Marken Citroën, DS, Opel, Fiat und Peugeot in die Werkstatt, knapp 40.000 allein in Österreich. Der Grund: Es droht Motorschaden am 1,5 BlueHDi-Diesel. Zusätzlich wird die Garantie auf diesen Motor auf zehn Jahre oder 240.000 Kilometer verlängert.