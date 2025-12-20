„Sparen nur mehr Vollidioten?“

ANDERERSEITS wurde dem jungen sparwilligen Mann damit klar, dass er bei einer Inflation von rund 4 Prozent und derart niedrigen Sparzinsen die Kaufkraft seines mühsam Ersparten Jahr für Jahr reduzieren würde. Statt einer bescheidenen Vermögensbildung liefe das für ihn also auf Geldvernichtung hinaus. Und so steht er nun vor der Wahl, zu sparen und damit als Vollidiot dazustehen, oder seinen Verdienst schlicht und einfach auf den Kopf zu hauen.