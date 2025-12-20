Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Clinton oft zu sehen

550 Seiten in Epstein-Akten komplett geschwärzt

Ausland
20.12.2025 11:07

Am Freitag sind Tausende neue Dokumente aus den Epstein-Akten veröffentlicht worden – doch zahlreiche Seiten sind dabei komplett schwarz. Mehr als 500 Seiten wurden so unkenntlich gemacht. Dafür sind auffällig viele Bilder von Ex-Präsident Bill Clinton zu finden. 

0 Kommentare

Bis Freitag sollten die Akten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vollständig veröffentlicht werden. Das US-Justizministerium erklärte jedoch, dass es nicht alle Dokumente fristgerecht veröffentlichen könne. Die knapp 4000 Seiten, die nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, sind nur ein Bruchteil dessen, was noch ans Licht kommen wird. „Weitere hunderttausend“ Seiten werden in den kommenden Wochen noch veröffentlicht, versprach der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche.

In der ersten Charge der publizierten Unterlagen finden sich viele bekannte Gesichter: Neben Clinton sind auch der britische Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor sowie die Musiker Mick Jagger und Michael Jackson darin zu sehen. 

Mick Jagger sitzt in einem Bild der Akten neben Clinton und Maxwell
Mick Jagger sitzt in einem Bild der Akten neben Clinton und Maxwell(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Viele schwarze Seiten befinden sich in den Akten – dafür ist Bill Clinton oft leicht bekleidet ...
Viele schwarze Seiten befinden sich in den Akten – dafür ist Bill Clinton oft leicht bekleidet zu bestaunen.(Bild: Krone KREATIV/Mandel NGAN / AFP, AFP PHOTO / US Department of Justice)

Der amtierende US-Präsident Donald Trump dagegen kommt nicht so häufig vor – obwohl Epstein den Republikaner einst sogar als einen seiner „engsten Freunde“ bezeichnet hatte. Das könnte daran liegen, dass eine Vielzahl von Dokumenten komplett geschwärzt wurden. Der US-Sender CBC zählte mindestens 550 schwarze Seiten.

Behörden müssen Schwärzungen begründen
Die Behörden sind generell berechtigt, Material zu schwärzen, um die Identität von Opfern oder eine laufende strafrechtliche Ermittlung zu schützen. Aber sie sind gesetzlich verpflichtet, solche Schwärzungen zu begründen, was bisher nicht geschehen ist. Jay Clayton, US-Staatsanwalt in New York, erklärte dazu: „Die Behörde ist der Ansicht, dass sie im engen Zeitrahmen im Zweifel lieber zu viel schwärzen sollte, um die Opfer zu schützen.“

Eine Person, die besonders häufig in den Akten auftaucht, ist Ex-Präsident Clinton. Auf Bildern ist er beim Schwimmen mit der verurteilten Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell zu sehen, in einem anderen lehnt er sich entspannt in einem Whirlpool zurück. Besonders skurril: Auf einem Foto aus Epsteins Haus in Manhattan ist ein Gemälde zu bestaunen, das Clinton in einem blauen Kleid zeigt.  

Sprecherin: „Hat nichts mit Clinton zu tun“
Eine Sprecherin von Clinton nahm Stellung zu den Fotos. „Hier geht es nicht um Bill Clinton. Hat es nie und wird es nie tun“, stellte Angel Ureña in sozialen Medien klar. „Es gibt hier zwei Arten von Menschen. Die erste Gruppe wusste von nichts und brach den Kontakt zu Epstein ab, bevor seine Verbrechen ans Licht kamen. Die zweite Gruppe pflegte danach weiterhin Beziehungen zu ihm. Wir gehören zur ersten Gruppe.“

Lesen Sie auch:
Von links: Der ehemalige britische Prinz Andrew, Epstein-Opfer Virginia Giuffre, und ...
Erster Teil öffentlich
Epstein-Akten: „Opfer werden geschützt“
19.12.2025
„Größe, Gewicht“
Epstein-Affäre: „Russin für 1000 Dollar“ angeboten
18.12.2025

Zwar befinden sich keine brisanten neuen Fotos von Trump in den Akten, eine befremdliche Unterhaltung zwischen ihm und Epstein ist jedoch in den Gerichtsdokumenten zu finden. In den 1990er-Jahren habe der Milliardär Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago ein 14-jähriges Mädchen vorgestellt. „Das ist eine gute, nicht wahr?“, soll der Jahrzehnte später verurteilte Sexualstraftäter Trump gefragt haben. Dieser habe gelächelt und zustimmend genickt. In dem Dokument wird festgehalten, dass sich das Mädchen bei der Unterhaltung sichtlich unwohl gefühlt habe, aber „damals noch zu jung war, um zu verstehen, warum“.

Auch von Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor gibt es brisantes neues Bildmaterial. Auf der Aufnahme liegt er am Schoß von fünf Menschen, deren Gesichter geschwärzt sind. Im Hintergrund ist jedoch Maxwell zu sehen, die das Treiben lächelnd verfolgt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Bill ClintonJeffrey EpsteinMick JaggerMichael JacksonDonald TrumpPrinz Andrew
Justizministerium der Vereinigten Staaten
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf