Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Schon im Festtagsmodus oder noch auf Einkaufstour?

Forum
20.12.2025 12:20
Viele nutzen noch die paar Tage, um die letzten Geschenke zu besorgen
Viele nutzen noch die paar Tage, um die letzten Geschenke zu besorgen(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Vier Tage noch bis Heiligabend. Während einige schon bei geschmücktem, leuchtendem Baum und verpackten Geschenken eine heiße Tasse Punsch trinken, hetzen andere noch durch die letzten Einkäufe für entfernte Verwandte und flüchtige Bekannte. Wie sieht das bei Ihnen aus? Hält bei Ihnen der Weihnachtsfrieden oder -stress Einzug?

0 Kommentare

Vielleicht gehören Sie zu denen, die schon in Ruhe Geschenke verpacken, Plätzchen backen oder sich auf besinnliche Stunden mit der Familie freuen. Oder Sie lesen sich – wenn Sie nicht gerade die Krone lesen – durch unzählige Produktrezensionen, wägen ab, ob die Ästhetik von Produkt A die Praktikabilität von Produkt B überwiegt, oder kämpfen sich durch überfüllte Einkaufsstraßen.

Weihnachten kann gleichzeitig entspannt und hektisch sein. Wir würden gerne wissen: Wie erleben Sie die letzten Tage vor dem Fest? Sind Sie schon im Festtagsmodus angekommen – oder noch mitten im Last-Minute-Trubel?

Weihnachten ist für viele ein Fest der Freude, aber auch der Hektik. Wir würden gerne wissen: Wie erleben Sie die letzten Tage vor dem Fest? Haben Sie schon zur Ruhe gefunden oder drängt die To-do-Liste noch?

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
268.838 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.271 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
131.626 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Forum
Frage des Tages
Braucht es wieder mehr Politiker von Format?
Forum
Welche Regeln wollen Sie im Straßenverkehr?
Frage des Tages
Letzte Chance: Haben Sie schon alle Geschenke?
Forum
Wo sparen Sie heuer beim Weihnachtsfest?
Frage des Tages
Wirtschaftsaufschwung: Glauben Sie an Trendwende?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf