Schon im Festtagsmodus oder noch auf Einkaufstour?

Vier Tage noch bis Heiligabend. Während einige schon bei geschmücktem, leuchtendem Baum und verpackten Geschenken eine heiße Tasse Punsch trinken, hetzen andere noch durch die letzten Einkäufe für entfernte Verwandte und flüchtige Bekannte. Wie sieht das bei Ihnen aus? Hält bei Ihnen der Weihnachtsfrieden oder -stress Einzug?
Vielleicht gehören Sie zu denen, die schon in Ruhe Geschenke verpacken, Plätzchen backen oder sich auf besinnliche Stunden mit der Familie freuen. Oder Sie lesen sich – wenn Sie nicht gerade die Krone lesen – durch unzählige Produktrezensionen, wägen ab, ob die Ästhetik von Produkt A die Praktikabilität von Produkt B überwiegt, oder kämpfen sich durch überfüllte Einkaufsstraßen.
Weihnachten kann gleichzeitig entspannt und hektisch sein. Wir würden gerne wissen: Wie erleben Sie die letzten Tage vor dem Fest? Sind Sie schon im Festtagsmodus angekommen – oder noch mitten im Last-Minute-Trubel?
Weihnachten ist für viele ein Fest der Freude, aber auch der Hektik. Wir würden gerne wissen: Wie erleben Sie die letzten Tage vor dem Fest? Haben Sie schon zur Ruhe gefunden oder drängt die To-do-Liste noch?
