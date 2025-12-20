Vorteilswelt
neunerhaus Wien

„Lächeln als Geschenk wiegt mehr als jede Summe“

Wien
20.12.2025 11:00
Im Rampenlicht: Gertrude und Gerhard mit ihrem tierischen Liebling „Pauli“.
Im Rampenlicht: Gertrude und Gerhard mit ihrem tierischen Liebling „Pauli“.(Bild: Martin A. Jöchl)

Eine außergewöhnliche Aktion in der neunerhaus-Tierarztpraxis in Wien-Margareten schenkte obdach- und wohnungslosen Menschen gemeinsam mit ihren vierbeinigen Gefährten eine besondere Anerkennung. Und ewige Erinnerung. Die „Krone“ durfte exklusiv bei dem emotionalen Fotoshooting hinter die Kulissen blicken.

Während in den Einkaufsstraßen der Stadt hektisches Treiben herrscht und Familien ihre perfekten Festtagsfotos planen, gibt es Menschen, für die ein einziges Bild mit ihrem treuesten Begleiter ein unbezahlbares Geschenk ist. Still und unaufgeregt lud am Mittwoch die neunerhaus-Tierarztpraxis gemeinsam mit dem Fotostudio Chaluk zu einer ganz besonderen Weihnachtsaktion.

Spontaner Gedanke mit Tiefenwirkung
Die Idee entstand ganz spontan, erzählt Fotograf Chaluk beim Besuch der „Krone“ vor Ort. Als er eine Anfrage für ein Passfoto erhielt, war ihm sofort klar: „Das ist ein Sonderfall.“ Für die Aufnahmen verlangte der Profi kein Honorar. Aus diesem Moment entstand der Wunsch, heuer Menschen in einer schweren Lebenssituation ein persönliches Geschenk zu machen.

Mehr als eine Momentaufnahme
So verwandelte Chaluk ab neun Uhr morgens die neunerhaus-Ordination in Wien-Margareten in ein Fotostudio der besonderen Art. Obdach- und wohnungslose Menschen konnten gemeinsam mit ihren Tieren vor die Kamera treten. Kostenlos. Würdevoll.

Zu den Ersten gehörten Gerhard und Gertrude mit ihrem Hund „Pauli“, einem Shih Tzu-Havaneser-Mischling. Sie hatten von der Aktion durch die neunerhaus-Tierarztpraxis erfahren und kamen – passend zur Jahreszeit – in festlichen Weihnachtspullis zur Ordination.

Das Angebot ging jedoch über das klassische Weihnachtsfoto hinaus. Wer wollte, konnte auch Pass- oder Personalausweisfotos anfertigen lassen. Denn was für viele selbstverständlich klingt, ist für Menschen ohne festen Wohnsitz oft eine unüberwindbare Hürde. Solche Fotos öffnen Türen und ermöglichen Behördengänge sowie medizinische Versorgung.

Ich unterstütze jedes Jahr unterschiedliche Projekte. Wenn ein Lächeln zurückkommt, ist es für mich das schönste Geschenk, das mehr wiegt als jede Summe.

Lukas Charwat, alias Chaluk – Fotograf, Multimediakünstler und Kreativunternehmer

Die „Krone“ als stiller Zeuge
Die Atmosphäre vor Ort war berührend – eine Mischung aus Schüchternheit und Stolz in den Gesichtern der Menschen, wenn sie ihr Tier fest im Arm hielten. Man sah es in dem zaghaften Lächeln, das beim Blick in die Kamera entstand, und in ihren Augen, die aufleuchteten, sobald der Profifotograf das Beste aus seinen „Models“ herausholte. Es war das bewegende Gefühl, Zeuge zu werden, wie sie im warmen Licht der Aufmerksamkeit förmlich aufblühten.

Starkes Zeichen der Menschlichkeit
In einer Zeit, in der Einsamkeit und soziale Kälte zunehmen, setzt solch eine Aktion ein starkes Zeichen. Sie erinnert daran, dass Weihnachten nicht nur im warmen Wohnzimmer stattfindet, sondern überall dort, wo Menschen einander mit Respekt und Mitgefühl begegnen. Ein Foto mag flüchtig sein, doch die Botschaft dahinter bleibt: Jedes Lebewesen verdient es, gesehen zu werden.

Diana Zwickl
Wien
