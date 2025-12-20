„Lächeln als Geschenk wiegt mehr als jede Summe“

Spontaner Gedanke mit Tiefenwirkung

Die Idee entstand ganz spontan, erzählt Fotograf Chaluk beim Besuch der „Krone“ vor Ort. Als er eine Anfrage für ein Passfoto erhielt, war ihm sofort klar: „Das ist ein Sonderfall.“ Für die Aufnahmen verlangte der Profi kein Honorar. Aus diesem Moment entstand der Wunsch, heuer Menschen in einer schweren Lebenssituation ein persönliches Geschenk zu machen.

Mehr als eine Momentaufnahme

So verwandelte Chaluk ab neun Uhr morgens die neunerhaus-Ordination in Wien-Margareten in ein Fotostudio der besonderen Art. Obdach- und wohnungslose Menschen konnten gemeinsam mit ihren Tieren vor die Kamera treten. Kostenlos. Würdevoll.