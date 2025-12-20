Vorteilswelt
Ski-Weltcup im Ticker

Abfahrt der Damen in Val d‘Isere ab 10.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
20.12.2025 05:01
Cornelia Hütter
Cornelia Hütter(Bild: GEPA)

Die Abfahrt der Damen in Val d‘Isere steht auf dem Programm. Wir berichten live ab 10.30 Uhr – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Eine Woche nach dem Speed-Auftakt im alpinen Skiweltcup der Frauen in St. Moritz folgen dieses Wochenende die Hochgeschwindigkeitsrennen in Val d‘Isere. Am Samstag bei der Abfahrt (10.30 Uhr) und am Sonntag beim Super-G (11.00) werden die Augen vor allem auf Lindsey Vonn und Sofia Goggia gerichtet sein, die als Favoritinnen gelten. Aber auch die ÖSV-Riege, angeführt von Cornelia Hütter und Mirjam Puchner, will im Kampf um die Stockerl-Plätze mitreden.

  Geht es nach den bisherigen Speedrennen sowie den Trainingsleistungen vom Donnerstag und Freitag, zeichnet sich ein Duell Goggia gegen Vonn ab. Die Italienerin dominierte die beiden Probeläufe, am Freitag blieb Vonn mit drei Zehntelsekunden Rückstand in Schlagdistanz. Die 33-jährige Goggia war in St. Moritz (zwei dritte, ein vierter Platz) vorne dabei, während die US-Amerikanerin mit ihrem Abfahrtserfolg die Grenzen nach oben verschob und mit 41 Jahren die nunmehr älteste Gewinnerin im Skiweltcup-Zirkus ist. Vonn sprach von einem „schönen Weihnachtsgeschenk“. „Es passt gut im Moment. Ich bin happy mit meiner Form.“

Vonns Val-d‘Isere-Bilanz: 9 Siege, 2 Kühe
Val d‘Isere ist sowohl für Goggia als auch für Vonn ein gutes Pflaster. Erstere gewann hier drei Mal (2 Abfahrten, 1 Super-G), Letztere satte neun Mal – sieben Weltcup- (4 Abfahrten, 1 Super-G, 2 Super-Kombis) und zwei WM-Rennen (Abfahrt und Super-G 2009). Ihren ersten Sieg in dem französischen Wintersportort feierte Vonn übrigens vor fast exakt 20 Jahren in der Abfahrt (17.12.2005), als sie noch Lindsey Kildow hieß. Als Siegprämie wählte sie damals statt Geld eine Kuh und wiederholte dies 2014.

  „Ich habe viele schöne Erinnerungen hier. Mein Vater war hier bei meinem letzten Sieg im Super-G 2017. Und ich habe zwei Mal eine Kuh gewonnen“, erklärte der US-Star. „Das ist wirklich eine coole Strecke, ich mag diese Kurven und auch die Geschwindigkeit. Hoffentlich kann ich morgen wieder frei fahren und auf dem Podest stehen.“

Lesen Sie auch:
Auch für „Krone“-Kolumnistin Michaela Dorfmeister ist Lindsey Vonn eine der heißen ...
Krone Plus Logo
Michaela Dorfmeister:
„Lindsey Vonn holt bei Olympia fix eine Medaille“
18.12.2025
Nur noch Rest-Tickets
Mega-Hype um Lindsey Vonn an Grenze zu Österreich
16.12.2025
Traum-Comeback mit 41
Vonn verrät: So wurde Svindal ihr Erfolgstrainer
15.12.2025
Nach Weirather-Kritik
Zickenkrieg mit Shiffrin? Jetzt spricht Vonn!
14.12.2025

ÖSV-Frauen hoffen auf Stockerlplätze
Ähnlich lautet die Zielsetzung der ÖSV-Frauen, die in St. Moritz zwei Podiumsplatzierungen in der ersten Abfahrt durch Magdalena Egger und Puchner erreichten. Mannschaftlich geschlossen will man Goggia, Vonn und Co. Paroli bieten. „Uns darf man auf gar keinen Fall abschreiben. Wir haben auf jeden Fall berechtigte Chancen“, sagte Nina Ortlieb, die am Freitag die drittbeste reguläre Trainingszeit – drei Hundertstel hinter Vonn – erzielte. „Es war wieder eine Steigerung“, sagte die Vorarlbergerin, die in der Schweiz zwei Top-10-Ergebnisse bei ihrem Abfahrtscomeback erzielt hatte.

  Die 29-Jährige sieht sich nach ihrem Beinbruch auf dem richtigen Weg. „Ich habe am ersten Tag, wo ich wieder zurück auf Schnee war, gesagt: Das war es wert. Mit jedem Tag bestätigt sich das Ganze, eine absolute Genugtuung. Ich bin froh, dass ich nie die Leidenschaft verloren habe.“ Ortlieb betonte, dass sie schmerzfrei unterwegs sei und wieder großen Spaß empfinde. „Ich habe 13 Monate täglich mit Schmerzen zu kämpfen gehabt. Ich glaube, ich kann das jetzt viel mehr wertschätzen, was das heißt, wenn man seinen Alltag und den Spitzensport ohne Schmerzen bewältigen kann.“

Puchner geht mit einer klaren Vorstellung in die Samstagsabfahrt. „Ich will mein Herz in die Hand nehmen und dann wirklich Gas geben, richtig attackieren. Man muss riskieren und dann nicht zu viel links und rechts schauen.“ Hütter fuhr derweil im Training – fast wie gewohnt – etwas hinterher. „Die ganze Rennlinie habe ich heute noch nicht erwischt. Ich hoffe, dass ich mir das für morgen aufgespart habe“, sagte die Steirerin. Für Egger wiederum ist Val d‘Isere eine Premiere und eine Fahrt ins Unbekannte. „Ich habe mir gestern nicht leicht getan, weil ich da das allererste Mal heruntergefahren bin. Heute habe ich eine gute Steigerung hingelegt“, sagte die Vorarlbergerin.

Porträt von krone Sport
krone Sport
