Abfahrt der Damen in Val d‘Isere ab 10.30 Uhr LIVE

Puchner geht mit einer klaren Vorstellung in die Samstagsabfahrt. „Ich will mein Herz in die Hand nehmen und dann wirklich Gas geben, richtig attackieren. Man muss riskieren und dann nicht zu viel links und rechts schauen.“ Hütter fuhr derweil im Training – fast wie gewohnt – etwas hinterher. „Die ganze Rennlinie habe ich heute noch nicht erwischt. Ich hoffe, dass ich mir das für morgen aufgespart habe“, sagte die Steirerin. Für Egger wiederum ist Val d‘Isere eine Premiere und eine Fahrt ins Unbekannte. „Ich habe mir gestern nicht leicht getan, weil ich da das allererste Mal heruntergefahren bin. Heute habe ich eine gute Steigerung hingelegt“, sagte die Vorarlbergerin.